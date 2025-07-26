26 июля 2025, 16:29

Фото: iStock/ monkeybusinessimages

Сколько бы лет ни прошло, мудрость старшего поколения остаётся бесценным даром для каждого из нас. В 2021 году Папа Франциск учредил особый праздник — Всемирный день бабушек, дедушек и пожилых людей, который отмечается в четвёртое воскресенье июля. Но почему именно эта дата стала символом уважения к старшим, и как разные страны мира отмечают этот праздник, читайте в материале «Радио 1».





Содержание История праздника Праздники почитания старших в разных странах 27 июля как повод сказать «спасибо»



История праздника

«Дедушки и бабушки зачастую бывают забыты. Так не будем забывать это богатство, беречь основы и передавать их».

Праздники почитания старших в разных странах

Фото: iStock/ JLco - Julia Amaral



В США Национальный день бабушек и дедушек отмечают в первое воскресенье после Дня труда (сентябрь).

Франция выделила для этого первое воскресенье марта.

В Германии праздник приходится на второе воскресенье октября.

Япония чествует пожилых в третий понедельник сентября.

В Китае праздник долголетия (Чунъян) отмечают 9 сентября.

В России, где Всемирный день 27 июля так же не получил широкого распространения. Однако у нас существуют свои особые даты: 1 октября отмечается Международный день пожилых людей и 28 октября празднуется День бабушек и дедушек, связанный с древнеславянской традицией почитания предков.

«Молитва пожилых может защитить мир и помочь ему, быть может, более эффективно, чем усилия многих», — цитирует издание vaticannews.va слова Папы Франциска.

27 июля как повод сказать «спасибо»