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27 июля 2025 года: Всемирный день бабушек, дедушек и пожилых людей

Фото: iStock/ monkeybusinessimages

Сколько бы лет ни прошло, мудрость старшего поколения остаётся бесценным даром для каждого из нас. В 2021 году Папа Франциск учредил особый праздник — Всемирный день бабушек, дедушек и пожилых людей, который отмечается в четвёртое воскресенье июля. Но почему именно эта дата стала символом уважения к старшим, и как разные страны мира отмечают этот праздник, читайте в материале «Радио 1».




История праздника


Всемирный день бабушек, дедушек и пожилых людей был учрежден Папой Римским Франциском в 2021 году как способ подчеркнуть важность старшего поколения в семье и обществе. Инициатива возникла из желания укрепить связь между поколениями и напомнить о ценности опыта и мудрости пожилых людей.

Папа Франциск назвал пожилых людей «хранителями корней», подчеркивая их роль в передаче традиций, веры и семейных ценностей. В своем послании он отметил:

«Дедушки и бабушки зачастую бывают забыты. Так не будем забывать это богатство, беречь основы и передавать их».

Дата праздника была выбрана не случайно — она приурочена к дню памяти святых Иоакима и Анны, родителей Девы Марии и, соответственно, бабушки и дедушки Иисуса Христа, почитаемых в христианской традиции каждое четвёртое воскресенье июля.

Праздники почитания старших в разных странах


Фото: iStock/ JLco - Julia Amaral

Во всем мире существуют особые дни, посвященные уважению и почитанию старшего поколения. Хотя даты этих праздников различаются в зависимости от страны и культурных традиций, их суть остается единой — выражение благодарности и заботы о пожилых людях.

В католических странах, таких как Италия, Испания и страны Латинской Америки, Всемирный день бабушек, дедушек и пожилых людей, учрежденный Папой Франциском в 2021 году, отмечается в четвертое воскресенье июля. В этот день проходят особые церковные службы, семейные встречи и благотворительные акции.

В других странах сложились свои традиции празднования:

  • В США Национальный день бабушек и дедушек отмечают в первое воскресенье после Дня труда (сентябрь).
  • Франция выделила для этого первое воскресенье марта.
  • В Германии праздник приходится на второе воскресенье октября.
  • Япония чествует пожилых в третий понедельник сентября.
  • В Китае праздник долголетия (Чунъян) отмечают 9 сентября.
  • В России, где Всемирный день 27 июля так же не получил широкого распространения. Однако у нас существуют свои особые даты: 1 октября отмечается Международный день пожилых людей и 28 октября празднуется День бабушек и дедушек, связанный с древнеславянской традицией почитания предков.

Независимо от даты, все эти праздники объединяет общая цель — выразить уважение и признательность старшему поколению. В разных странах сложились свои традиции: от семейных обедов и подарков до масштабных благотворительных акций и государственных программ поддержки пожилых людей.


«Молитва пожилых может защитить мир и помочь ему, быть может, более эффективно, чем усилия многих», — цитирует издание vaticannews.va слова Папы Франциска.

И каждая страна, выбирая свою особую дату для их чествования, подтверждает эту непреложную истину.

27 июля как повод сказать «спасибо»


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27 июля отмечается Всемирный день бабушек, дедушек и пожилых людей. Но куда важнее календарной даты наша постоянная забота о старшем поколении. Ведь для них самое ценное не официальные праздники, а наше повседневное внимание.

Навестите своих близких, поговорите за чашкой чая. Расспросите о семейной истории, старых фотографиях, традициях. Эти беседы бесценны для пожилых людей. Помогите с уборкой, сходите в аптеку, проверьте работу бытовых приборов. Для многих пожилых людей такие мелочи — настоящее спасение.

Пусть 27 июля станет добрым напоминанием о том, как дороги нам наши бабушки и дедушки.

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Елена Генералова

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