27 июля 2025 года: Всемирный день бабушек, дедушек и пожилых людей
Сколько бы лет ни прошло, мудрость старшего поколения остаётся бесценным даром для каждого из нас. В 2021 году Папа Франциск учредил особый праздник — Всемирный день бабушек, дедушек и пожилых людей, который отмечается в четвёртое воскресенье июля. Но почему именно эта дата стала символом уважения к старшим, и как разные страны мира отмечают этот праздник, читайте в материале «Радио 1».
История праздника
Всемирный день бабушек, дедушек и пожилых людей был учрежден Папой Римским Франциском в 2021 году как способ подчеркнуть важность старшего поколения в семье и обществе. Инициатива возникла из желания укрепить связь между поколениями и напомнить о ценности опыта и мудрости пожилых людей.
Папа Франциск назвал пожилых людей «хранителями корней», подчеркивая их роль в передаче традиций, веры и семейных ценностей. В своем послании он отметил:
«Дедушки и бабушки зачастую бывают забыты. Так не будем забывать это богатство, беречь основы и передавать их».
Дата праздника была выбрана не случайно — она приурочена к дню памяти святых Иоакима и Анны, родителей Девы Марии и, соответственно, бабушки и дедушки Иисуса Христа, почитаемых в христианской традиции каждое четвёртое воскресенье июля.
Праздники почитания старших в разных странах
Во всем мире существуют особые дни, посвященные уважению и почитанию старшего поколения. Хотя даты этих праздников различаются в зависимости от страны и культурных традиций, их суть остается единой — выражение благодарности и заботы о пожилых людях.
В католических странах, таких как Италия, Испания и страны Латинской Америки, Всемирный день бабушек, дедушек и пожилых людей, учрежденный Папой Франциском в 2021 году, отмечается в четвертое воскресенье июля. В этот день проходят особые церковные службы, семейные встречи и благотворительные акции.
В других странах сложились свои традиции празднования:
- В США Национальный день бабушек и дедушек отмечают в первое воскресенье после Дня труда (сентябрь).
- Франция выделила для этого первое воскресенье марта.
- В Германии праздник приходится на второе воскресенье октября.
- Япония чествует пожилых в третий понедельник сентября.
- В Китае праздник долголетия (Чунъян) отмечают 9 сентября.
- В России, где Всемирный день 27 июля так же не получил широкого распространения. Однако у нас существуют свои особые даты: 1 октября отмечается Международный день пожилых людей и 28 октября празднуется День бабушек и дедушек, связанный с древнеславянской традицией почитания предков.
Независимо от даты, все эти праздники объединяет общая цель — выразить уважение и признательность старшему поколению. В разных странах сложились свои традиции: от семейных обедов и подарков до масштабных благотворительных акций и государственных программ поддержки пожилых людей.
«Молитва пожилых может защитить мир и помочь ему, быть может, более эффективно, чем усилия многих», — цитирует издание vaticannews.va слова Папы Франциска.
И каждая страна, выбирая свою особую дату для их чествования, подтверждает эту непреложную истину.
27 июля как повод сказать «спасибо»
27 июля отмечается Всемирный день бабушек, дедушек и пожилых людей. Но куда важнее календарной даты наша постоянная забота о старшем поколении. Ведь для них самое ценное не официальные праздники, а наше повседневное внимание.
Навестите своих близких, поговорите за чашкой чая. Расспросите о семейной истории, старых фотографиях, традициях. Эти беседы бесценны для пожилых людей. Помогите с уборкой, сходите в аптеку, проверьте работу бытовых приборов. Для многих пожилых людей такие мелочи — настоящее спасение.
Пусть 27 июля станет добрым напоминанием о том, как дороги нам наши бабушки и дедушки.