Суд изъял недвижимость отца Блиновской на 50 млн рублей
По решению арбитражного суда Москвы недвижимость, ранее переданная отцу королевы марафонов Елены Блиновской — Олегу Останину, будет реализована в рамках процедуры банкротства. Об этом пишет Телеграм-канал SHOT.
На торги выставят апартаменты, расположенные на Четвертом Верхне‑Михайловском проспекте, машиноместо и кладовку. Общая стоимость активов оценивается в 50 млн рублей.
Суд признал сделки по передаче имущества незаконными по заявлению финансового управляющего Блиновской Марии Ознобихиной. Вырученные от продажи средства направят на расчеты с кредиторами блогера с соблюдением установленной очередности удовлетворения требований и в соответствии с действующим законодательством.
