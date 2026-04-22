Депутат призвала автора «Вредных советов» отказаться от российских наград

Григорий Остер

Член комитета Госдумы по культуре Ольга Германова («Единая Россия») в беседе с РИА Новости заявила, что покинувший Россию детский писатель Григорий Остер должен отказаться от присужденных ему российских наград.



Поводом для критики стали антироссийские высказывания автора, сделанные после его отъезда в Латвию, в том числе поддержка запрета на постановки на русском языке в местном кукольном театре. Ранее, как сообщили в пресс-службе СК РФ, председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил провести проверку произведений Григория Остера на предмет наличия в них сомнительных с педагогической точки зрения установок.

«Он предатель. Он предал Родину, медали и награды заслуженные и так далее тому подобное. Сдайте все медали, не надо пользоваться ничем в этой стране», — цитирует агентство слова парламентария.

Григорий Остер — заслуженный деятель искусств РФ, лауреат Государственной премии России в области литературы и искусства, а также ряда других престижных наград. Он автор десятков популярных детских книг в стихах и прозе, многие из которых легли в основу известных советских мультфильмов.
Никита Кротов

