В России начнут контролировать некоторые сделки с недвижимостью

07 марта 2026, 10:38

Росфинмониторинг начнет контролировать крупные расчеты за недвижимость

Фото: iStock/LENblR

В России с 10 марта начнет действовать новый порядок финансового контроля за сделками с недвижимостью. Об этом ТАСС рассказал председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, член Национального финансового совета Сергей Гаврилов.