В России начнут контролировать некоторые сделки с недвижимостью
В России с 10 марта начнет действовать новый порядок финансового контроля за сделками с недвижимостью. Об этом ТАСС рассказал председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, член Национального финансового совета Сергей Гаврилов.
Росфинмониторинг издал приказ, который устанавливает пороговые суммы для обязательного контроля денежных операций при сделках с недвижимостью. Для кредитных организаций и филиалов иностранных банков этот порог составляет 75 млн рублей, а для компаний-посредников — 5 млн рублей. Депутат подчеркнул, что это правило распространяется на все виды расчетов, как наличные, так и безналичные. Организации обязаны передавать информацию о таких операциях в Росфинмониторинг с 1 апреля 2026 года.
Гаврилов уточнил, что основное внимание будет уделено не самой недвижимости и не факту ее владения, а денежным операциям, связанным с ее покупкой. Он пояснил, что обязанность передавать данные в Росфинмониторинг лежит на организациях, входящих в так называемый антиотмывочный контур, таких как банки, филиалы иностранных банков, компании и индивидуальные предприниматели, выступающие посредниками в сделках с недвижимостью. Парламентарий отметил, что гражданам не потребуется подавать дополнительные документы или уведомления.
Он добавил, что крупные денежные транзакции при покупке недвижимости часто используются для сокрытия сомнительного происхождения средств, фиктивных посреднических услуг и непрозрачных схем оплаты. Теперь государство получает инструмент для мониторинга крупных финансовых потоков на этапе их проведения.
