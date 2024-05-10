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Посол Израиля заявила, что Пугачева и другие артисты из РФ интегрировались в стране

10 мая 2024, 09:40
Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина

Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина

Посол Израиля в РФ Симона Гальперин сообщила, что Израиль считает певицу Аллу Пугачеву и других артистов-репатриантов из РФ израильтянами, передает ТАСС.
По словам Гальперин, они успешно интегрировались в стране. Посол добавила, что Израиль рад этому.

Гальперин также упомянула театр «Гешер», который проводит спектакли на русском языке. Она подчеркнула, что приехавшие в Израиль подобно Пугачевой артисты и люди из других сфер не испытывают каких-либо трудностей в работе и жизни.



Ранее сообщалось, что певица Кристина Орбакайте бесплатно споет в Кремлевском дворце в День защиты детей 1 июня. Она исполнит песню своей матери Аллы Пугачевой «А знаешь, все еще будет» на благотворительном фестивале.

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#посол
#люди
«Роскосмос» опубликовал спутниковые снимки советских памятников за рубежом
10 мая 2024, 09:31

Фото: iStock/Aleksandr Potashev

«Роскосмос» показала спутниковые снимки советских памятников, которые были установлены по всему миры после Великой Отечественной войны, кадры опубликованы в Telegram-канале госкорпорации.
«79 лет назад закончилась Великая Отечественная война, унёсшая жизни миллионов людей — мы чтим память тех, кто подарил нам мирную жизнь», — пишет пресс-служба «Роскосмоса» к празднику 9 мая.

На фотографиях виден памятник советскому солдату-освободителю «Алеша», воздвигнутый в болгарском Пловдиве, площадь победы в Минске, памятник воину-освободителю в столице Германии Берлине, монумент в честь советских героев в Будапеште, а также парк имени 28 гвардейцев-панфиловцев в Казахстане.
После окончания этой тяжёлой, кровопролитной войны, в которой одержала победу российская армия, во многих странах от Европы до Азии воздвигли тысячи памятников в честь советских героев-освободителей, уточнили в «Роскосмосе».

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#роскосмос
#9 мая
#памятники
#великая отечественная война
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Россиян предупредили о новом виде мошенничества в Telegram
Роскачество: мошенники пишут пользователям в Telegram под видом техподдержки
10 мая 2024, 09:24

Фото: iStock/Claudia Nass

В Telegram появился новый вид мошенничества. Об этом сообщили РИА Новости в Роскачестве.
Отмечается, что злоумышленники выдают себя за представителей технической поддержки и связываются с потенциальной жертвой якобы для отмены удаления ее аккаунта. При этом для прикрытия они задействуют инвесторские каналы.

По информации Роскачества, аферисты пишут, что получили заявку на удаление аккаунта пользователя и предлагают отменить процедуру. Для этого жертву просят перейти на фишинговый сайт, который напоминает Telegram, ввести номер телефона и код безопасности. Таким способом мошенники получают доступ к аккаунту, перепискам и управлению каналами.

Эксперты предупредили, что в Telegram нет сбора заявок на удаление. Пользователям советуют остерегаться «специалистов» в сфере инвестиций, криптовалют и выгодных вложений.

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#пользователи
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Сотни жителей Нарвы увидели через реку концерт в честь Дня Победы в России
В Нарве около двух тысяч человек пришли смотреть концерт в Ивангороде через реку
10 мая 2024, 07:41

Фото: iStock/howtogoto

Порядка двух тысяч человек в эстонской Нарве пришли смотреть на праздничный концерт к Дню Победы в российском Ивангороде в Ленинградской области через реку. Об этом информирует телерадиовещательная компания ERR.
В преддверии 9 мая на российской стороне реки Нарва установили сцену с экраном, на которой транслировались праздничные мероприятий по случаю Дня Победы. По информации источника, на эстонской стороне посмотреть концерт пришли около двух тысяч человек.

Отмечается, что жители Нарвы в большом количестве также шли к братской могиле, чтобы возложить цветы в память погибших.

Напомним, впервые концерт на берегу реки Нарва в Ивангороде состоялся 9 мая прошлого года. Тогда губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что такое мероприятие будет проводиться каждый год.

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#реки
#концерт
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#память
#жители
#9 мая
#день победы
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СК начал проверку романа Сорокина «Наследие» из-за сексуальных сцен с детьми
РИА Новости: Роман Сорокина «Наследие» решили проверить на детскую порнографию
10 мая 2024, 04:51

Фото: istock / bee32

В отношении романа Владимира Сорокина «Наследие» начали доследственная проверку из-за описания в произведении порнографичных сцен с несовершеннолетними. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник.
«В настоящее время проводится доследственная проверка по статье 242.1 УК РФ. Предварительно, причиной стало наличие в произведении описания постельных сцен с участием несовершеннолетних», — рассказал собеседник издания.
В прошлом месяце пресс-служба издательской группы «Эксмо-АСТ» сообщила, что издательство АСТ остановило продажи произведений Владимира Сорокина «Наследие», Майкла Каннингема «Дом на краю света» и Джеймса Болдуина «Комната Джованни». По информации группы, вышеназванные книги содержат информацию, распространение которой запрещено законодательством Российской Федерации.

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#книги
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#новости
#рф
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Хакеры взломали украинские телеканалы для трансляции парада на Красной площади
Хакеры взломали украинские ТВ-каналы и показали парад Победы в Москве
10 мая 2024, 00:51

Фото: istock / mediaphotos

Хакеры несколько раз за день взломали эфир украинских телеканалов StarLightMedia и «Интер» и показали парад Победы в Москве. Об этом сообщили в Национальном совете Украины по вопросам телевидения и радиовещания, передаёт «Детектор Медиа».
Отмечается, что мероприятие в российской столице транслировали на площадках средств массовой информации Украины с 10:00 до 10:18 по московскому времени. Уточняется, что украинские провайдеры переходили на IPTV — иной метод получения сигнала.

Ранее российские хакеры взломали украинские сайты и разместили поздравления с Днем Победы на них цитату президента РФ Владимира Путина. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#парад
#парад победы
#хакеры
#украина
#сми
#телевидение
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Память погибших в Великой Отечественной войне почтили в Одинцово и деревне Солманово
09 мая 2024, 20:06

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского городского округа

Жители Одинцовского округа 9 мая собрались на памятных мероприятиях, посвященных 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Глава округа, Андрей Иванов, вместе с ветеранами, школьниками, общественниками и депутатами, возложил цветы к Вечному огню в Одинцово. В своем обращении он отметил, что День Победы — священная дата для каждого россиянина, и призвал вспомнить о тех, кто сражался за свободу и независимость страны.

Организованный памятный митинг также прошел у Мемориала «Живые камни Памяти и Славы» в деревне Солманово, где присутствовали депутат Государственной Думы Денис Майданов, первый заместитель председателя Московской областной Думы Лариса Лазутина, председатель Совета депутатов Одинцовского округа Татьяна Одинцова, военнослужащие Голицынского пограничного института ФСБ России и местные жители.

После церемонии возложения цветов началась концертная программа, организованная Театральным центром «Жаворонки». Памятник «Живые камни Памяти и Славы», составленный из трех уникальных камней, стал символом погибших и выживших во время войны, а также героев, защищавших честь Родины.

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В Латвии на всех каналах Balticom транслировался Парад Победы на Красной площади
09 мая 2024, 18:50

Фото: сайт Кремля

В Латвии на всех телеканалах компании Balticom некоторое время транслировался в прямом эфире Парад Победы, проходивший на Красной площади в Москве. Об этом сообщил глава Национального совета республики по электронным СМИ (NEPLP) Иварс Аболиньш.
В своей социальной сети X (бывший Twitter) чиновник написал, что компания Balticom подверглась мощной кибератаке, в результате которой технические службы потеряли контроль над трансляцией. Поэтому в эфире по всем каналам показывали Кремлёвский парад, пояснил он. По словам Аболиньша, сейчас кабельные все телеканалы временно отключены. Выясняются все обстоятельства происшедшего.

В прошлом году латвийский Сейм принял закон о запрете проведения любых публичных мероприятий 9 мая. Тогда же местная полиция задержала 17 человек и возбудила 23 административных и четыре уголовных дела за возложение цветов к демонтированным мемориалам советским воинам и демонстрацию запрещённых символов, в частности, георгиевской ленточки.

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Поздравление Сталина 1945 года передали по радио в оккупированном Киевом Херсоне
09 мая 2024, 18:37

Фото: istockphoto/bruev

Российская станция «Радио Таврия» передала поздравление Иосифа Сталина 1945 года в оккупированном киевским режимом Херсоне. Об этом пишет РИА Новости.
Агенству силовиками РФ была предоставлена видеозапись. На ней, украинские полицейские, которые находятся в оккупированном городе Херсон и слушают обращение Иосифа Сталина.

«Товарищи, соотечественники и соотечественницы, наступил великий день Победы над Германией. Фашистская Германия, поставленная на колени Красной армией и войсками наших союзников, признала себя побежденной и объявила безоговорочную.....», — передает российская станция.

Напомним, что Херсонская область воссоединилась с РФ в сентябре 2022 года по итогам референдума.

На Красной площади в Москве прошел Парад Победы. На празднование 79-й годовщины победы в Великой Отечественной Войне были приглашены главы дружественных государств — Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана и некоторых других. Президент России в своей речи подчеркнул ответственность каждого гражданина за будущее России в текущий непростой период.

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Дмитрий Волошин возложил цветы к мемориалам воинской славы в День Победы
09 мая 2024, 18:33

Фото: пресс-служба администрации ГО Химки

В День Победы глава городского округа Химки Дмитрий Волошин вместе с ветеранами, тружениками тыла и сотнями химчан возложил цветы к Вечному огню и главному монументу города — обелиску «Отстоявшим Отчизну».
Обращаясь к присутствующим, он отметил, что 79 лет назад Красная армия разгромила фашистов, а ныне живущие помнят и чтут подвиг тех, кто сражался на фронтах Великой Отечественной войны, кто отдал жизнь ради жизни следующих поколений.

«Сегодня российские военнослужащие берут пример с поколения победителей и храбро сражаются за безопасность нашей страны», — сказал Дмитрий Волошин.

Фото: пресс-служба администрации ГО Химки

Присутствующие почтили память погибших героев минутой молчания. В церемонии возложения венков приняли участие депутат Мособлдумы Михаил Раев, председатель Совета депутатов округа Сергей Малиновский, благочинный церквей Химкинского округа протоиерей Артемий Гранкин, волонтеры, активисты, представители общественных организаций и движений.

Фото: пресс-служба администрации ГО Химки

«Хотелось бы выразить слова благодарности каждому ветерану, солдатам и офицерам, всем тем, кто встал на защиту светлого будущего нашей страны тогда и тем, кто защищает интересы нашей Родины сегодня. Низкий вам поклон!», — сказал Сергей Малиновский.

Среди тех, кто принял участие в мероприятии, была химчанка, жительница блокадного Ленинграда Надежда Ивановна Туманова. Она рассказала, что когда началась война, она была ещё совсем маленькой, но в День Победы ей было уже восемь лет и она всё прекрасно помнит.

Фото: пресс-служба администрации ГО Химки

«Я помню день окончания войны, вдруг объявили: «Победа, Победа!». Что происходило на нашей маленькой Тверской улице в Ленинграде — этого не передать словами. Был такой солнечный и тёплый день. Нашей радости не было границ», — сказала Надежда Туманова.

Химки в годы Великой Отечественной войны стали последним рубежом, который на пути к Москве так и не смогли преодолеть немецко-фашистские захватчики. Из города на фронт ушли более 25 тысяч человек, из которых около семи тысяч не вернулись домой. Ещё десятки тысяч химчан трудились на благо фронта в тылу.

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