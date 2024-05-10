Посол Израиля заявила, что Пугачева и другие артисты из РФ интегрировались в стране

Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина
Посол Израиля в РФ Симона Гальперин сообщила, что Израиль считает певицу Аллу Пугачеву и других артистов-репатриантов из РФ израильтянами, передает ТАСС.
По словам Гальперин, они успешно интегрировались в стране. Посол добавила, что Израиль рад этому.
Гальперин также упомянула театр «Гешер», который проводит спектакли на русском языке. Она подчеркнула, что приехавшие в Израиль подобно Пугачевой артисты и люди из других сфер не испытывают каких-либо трудностей в работе и жизни.
Ранее сообщалось, что певица Кристина Орбакайте бесплатно споет в Кремлевском дворце в День защиты детей 1 июня. Она исполнит песню своей матери Аллы Пугачевой «А знаешь, все еще будет» на благотворительном фестивале.
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Гальперин также упомянула театр «Гешер», который проводит спектакли на русском языке. Она подчеркнула, что приехавшие в Израиль подобно Пугачевой артисты и люди из других сфер не испытывают каких-либо трудностей в работе и жизни.
Ранее сообщалось, что певица Кристина Орбакайте бесплатно споет в Кремлевском дворце в День защиты детей 1 июня. Она исполнит песню своей матери Аллы Пугачевой «А знаешь, все еще будет» на благотворительном фестивале.
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Екатерина Коршунова