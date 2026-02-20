Особо опасные биологические отходы мигрантов нашли в Новосибирске

20 февраля 2026, 11:36

Фото: iStock/Leila Coker

Жители Хилокского микрорайона Петербурга обнаружили останки животных в мусорных баках, выброшенные мигрантами, которые проживают вблизи Хилокского рынка.





Оказалось, что это уже не первый подобный случай. Ранее люди находили коровьи и бараньи останки в бытовых контейнерах. Однако в этот раз количество отходов было особенно велико.



В Управлении ветеринарии Новосибирской области сообщили Om1 Новосибирск, что 11 февраля специалисты совместно с администрацией Ленинского района выезжали по адресу Хилокская, 11.





«По результатам выездного обследования владельца биологических отходов установить не удалось. Биологические отходы, в отношении которых невозможно подтвердить их происхождение или владелец не установлен, признаются особо опасными биологическими отходами и уничтожаются путём сжигания», — рассказали в ведомстве.