Особо опасные биологические отходы мигрантов нашли в Новосибирске
Жители Хилокского микрорайона Петербурга обнаружили останки животных в мусорных баках, выброшенные мигрантами, которые проживают вблизи Хилокского рынка.
Оказалось, что это уже не первый подобный случай. Ранее люди находили коровьи и бараньи останки в бытовых контейнерах. Однако в этот раз количество отходов было особенно велико.
В Управлении ветеринарии Новосибирской области сообщили Om1 Новосибирск, что 11 февраля специалисты совместно с администрацией Ленинского района выезжали по адресу Хилокская, 11.
«По результатам выездного обследования владельца биологических отходов установить не удалось. Биологические отходы, в отношении которых невозможно подтвердить их происхождение или владелец не установлен, признаются особо опасными биологическими отходами и уничтожаются путём сжигания», — рассказали в ведомстве.
Отмечается, что биологические отходы убрали и уничтожили в ООО «Чистый город», а на территории провели дезинфекцию. Теперь полиции предстоит установить владельцев указанных отходов.