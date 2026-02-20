Три завёрнутые в ковры тела обнаружили в подвале жилого дома

20 февраля 2026, 05:31

People: Полиция Детройта нашла три тела со следами жестоких побоев в подвале дома

Фото: iStock/JaysonPhotography

В Детройте правоохранительные органы обнаружила в подвале частного дома тела трёх мужчин со следами жестоких побоев. Об этом 19 февраля сообщает People.





В среду днем полицейские работали на улице города, расследуя дело о пропавшем человеке. Внезапно к ним подбежал мужчина и заявил, что на него напали в доме на Эдсел-стрит. Он добавил, что внутри здания увидел несколько трупов.



