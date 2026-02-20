Три завёрнутые в ковры тела обнаружили в подвале жилого дома
People: Полиция Детройта нашла три тела со следами жестоких побоев в подвале дома
В Детройте правоохранительные органы обнаружила в подвале частного дома тела трёх мужчин со следами жестоких побоев. Об этом 19 февраля сообщает People.
В среду днем полицейские работали на улице города, расследуя дело о пропавшем человеке. Внезапно к ним подбежал мужчина и заявил, что на него напали в доме на Эдсел-стрит. Он добавил, что внутри здания увидел несколько трупов.
На острове Валаам нашли тело паломницы Натальи, пропавшей в начале февраля
Полицейские спустились в подвал указанного помещения и нашли останки трёх взрослых мужчин, обёрнутые полотенцами и коврами. Всё было залито кровью.
По последней информации, жертвам под пятьдесят лет. Подозреваемых пока нет, мотивы жестокого убийства остаются неизвестными. Расследование находится в активной фазе.
Ранее сообщалось, что на Филиппинах неизвестные застрелили 32-летнюю финалистку конкурса «Мисс Земля Филиппины» 2013 года Луллет Джейн Рамило де Гусман. Преступление случилось на глазах у ее детей, которые сидели в машине рядом с мамой.