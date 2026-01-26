Мужчина похитил пятилетнюю дочку своей сожительницы и скормил ребенка аллигаторам
В США мужчина скормил дочку своей сожительницы аллигаторам и снова попал под суд
В США возобновилось судебное разбирательство в отношении 76-летнего жителя Флориды Харрела Брэдди, обвиняемого в том, что в 1988 году он отдал на съедение аллигаторам маленькую девочку. Об этом сообщает издание People.
По версии следствия, в ноябре 1988 года Брэдди после ссоры со своей сожительницей Шанделл Мэйкок силой посадил её в машину. Пятилетнюю дочь женщины, Катишу, он также похитил и затолкал в салон. Затем мужчина направился в безлюдное место.
Молния ударила в толпу митингующих в Бразилии, пострадало более 70 людей
Сожительницу он избил, после чего начал душить. Посчитав жертву мёртвой, преступник выбросил её в поле. Маленькую девочку Брэдди отвёз в район, известный как «Аллея Аллигаторов». Там он скормил Катишу хищникам.
Однако на самом деле Шанделл Мэйкок осталась жива: во время нападения она потеряла сознание. Очнувшись, мать смогла добраться до людей и попросить о помощи. Искусанные останки ее дочери с травмами черепа обнаружились через два дня.
В 2007 году суд приговорил Брэдди к смертной казни, но в 2017 году приговор отменили из-за изменений в законодательстве штата Флорида. Теперь дело передано на повторное рассмотрение, и мужчине вновь грозит смертная казнь.