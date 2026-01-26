Мужчина похитил пятилетнюю дочку своей сожительницы и скормил ребенка аллигаторам

26 января 2026, 06:48

В США мужчина скормил дочку своей сожительницы аллигаторам и снова попал под суд

Фото: iStock/mai_bond007

В США возобновилось судебное разбирательство в отношении 76-летнего жителя Флориды Харрела Брэдди, обвиняемого в том, что в 1988 году он отдал на съедение аллигаторам маленькую девочку. Об этом сообщает издание People.





По версии следствия, в ноябре 1988 года Брэдди после ссоры со своей сожительницей Шанделл Мэйкок силой посадил её в машину. Пятилетнюю дочь женщины, Катишу, он также похитил и затолкал в салон. Затем мужчина направился в безлюдное место.



