В горах Болгарии нашли тела загадочно погибших шестерых мужчин
Останки шести человек, погибших при загадочных обстоятельствах, нашли в горах на западе Болгарии. Об этом сообщает BBC News.
Три тела обнаружили 2 февраля возле сгоревшей хижины вблизи горного перевала Петрохан. Они принадлежали мужчинам 45, 49 и 51 года. У всех были огнестрельные ранения, рядом лежали два пистолета и винтовка. Стреляли в них почти в упор, при этом нет никаких следов того, что погибшие сопротивлялись.
Через шесть дней в автодоме у горы Околчица нашли останки еще двух мужчин и 15-летнего подростка. Все они являлись членами природоохранной организации «Национальное агентство контроля охраняемых территорий».
По данным полиции, один из найденных в автодоме сам свел счеты с жизнью, а двоих других застрелили. Судя по записям камер, утром 1 февраля все шестеро находились возле хижины. Трое из них попрощались и сели в автодом, а оставшиеся позже подожгли строение.
Читайте также: