Остались без ушанки и театра: в автобусах Подмосковья с начала года забыли более 450 вещей

Фото: пресс-служба МТДИ МО
Свыше 450 вещей забыли пассажиры Мострансавто в автобусах компании, а также на автостанциях и автовокзалах с начала 2024 года, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Чаще всего пассажиры забывали банковские, социальные и транспортные карты. Среди необычных находок можно выделить билеты в театр, кокошник, шапку-ушанку и палки для скандинавской ходьбы», — отмечается в сообщении.Пассажирам напомнили, что обратиться за вещами, потерянными в автобусе или на автостанции Мострансавто, можно онлайн — через сайт компании. Для этого надо выбрать раздел «Пассажирам» — «Забытые вещи», указать дату и время пропажи, автобусный маршрут, а также дать описание самой потерявшейся вещи.
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