В Подмосковье выбрали оптимальную сумму штрафа за безбилетный проезд

Фото: пресс-служба МТДИ МО
Опрос, посвящённый штрафам за неоплаченный проезд, провело министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, участникам предлагалось указать сумму, которую они считают наиболее уместным наказанием для безбилетников, сообщает пресс-служба ведомства.
«Большинство участников опроса — 52% — проголосовали за штраф в одну тысячу рублей. Вторым по популярности вариантом оказался штраф в размере 5 тысяч рублей: за это проголосовали 29%. А штраф в 2,5 тыс. рублей сочли оптимальным 19% проголосовавших», — говорится в сообщении.Второй темой опроса стало проведение проверок для выявления безбилетных пассажиров. По мнению 32% опрошенных такие проверки следует проводить ежедневно. 30% респондентов проголосовали за еженедельные проверки. По мнению 28% участников опроса, такие проверки вообще не нужны, а 10% проголосовавших выбрали вариант с двумя-тремя проверками в неделю.
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