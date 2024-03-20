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В Подмосковье выбрали оптимальную сумму штрафа за безбилетный проезд

20 марта 2024, 11:42
Фото: пресс-служба МТДИ МО

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Опрос, посвящённый штрафам за неоплаченный проезд, провело министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, участникам предлагалось указать сумму, которую они считают наиболее уместным наказанием для безбилетников, сообщает пресс-служба ведомства.
«Большинство участников опроса — 52% — проголосовали за штраф в одну тысячу рублей. Вторым по популярности вариантом оказался штраф в размере 5 тысяч рублей: за это проголосовали 29%. А штраф в 2,5 тыс. рублей сочли оптимальным 19% проголосовавших», — говорится в сообщении.
Второй темой опроса стало проведение проверок для выявления безбилетных пассажиров. По мнению 32% опрошенных такие проверки следует проводить ежедневно. 30% респондентов проголосовали за еженедельные проверки. По мнению 28% участников опроса, такие проверки вообще не нужны, а 10% проголосовавших выбрали вариант с двумя-тремя проверками в неделю.


По времени суток большинство проголосовавших сочли более эффективными утренние проверки — за этот вариант высказались 43% участников опроса. За дневные проверки проголосовали 30%, а за вечерние — 27%.

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#подмосковье
#общественный транспорт
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Единый реестр многодетных российских семей начнет действовать с 1 июля
Котяков: единый реестр многодетных семей начнет действовать в России с 1 июля
20 марта 2024, 12:19

Фото: iStock/Halfpoint

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков заявил, что с 1 июля текущего года начнет действовать единый реестр многодетных семей России. Об этом Котяков рассказал во время совместного заседания в Госдуме комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов и комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства.
Сообщается, что с помощью данного реестра появиться возможность упростить процедуру взаимоотношений и взаимодействия со всеми органами и структурами, которые предоставляют льготы для многодетных семей. По словам Котякова, многодетные семьи будут находиться во внимании нового национального проекта «Семья», который начнет свою работу с 2025 года.

Напомним, 29 февраля глава российского государства Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию анонсировал запуск пяти новых нацпроектов, в число которых входит проект «Семья».

Ранее сообщалось, что около 350 млн рублей выделили в Московской области в 2024 году на жилищные сертификаты многодетным, эту льготу планируется предоставить 24 семьям. Подробности читайте в материале «Радио 1».

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В России снова вырастут цены на продукты
Экономист Беляев: В России ожидается рост цен на продукты
20 марта 2024, 12:13

Фото: iStock/Minerva Studio

Экономист Михаил Беляев поделился с агентством URA.ru своим прогнозом о предстоящем повышении цен на продукты питания в России, включая табачную и алкогольную продукцию.
Беляев уверен, что в первую очередь ощутимо подорожают продукты ежедневного потребления. Эксперт отметил, что рост цен супермаркеты объясняют санкциями и колебаниями курса иностранных валют, однако на самом деле иной раз сами злоупотребляют и повышают стоимость продукции, чтобы принести себе рост прибыли.

«В первую очередь это происходит из-за того, что ценами управляют торговые сети. Они повышают стоимость, ссылаясь на различные предлоги, начиная от санкций и заканчивая валютными колебаниями», – заявил экономист.
Снижения цен на российском продовольственном рынке сейчас нет, многие продукты вырастают в цене критически. Беляев приводит в пример ситуацию с мясом курицы и яйцами.

Ранее сообщалось, что повышение акцизов на 4,9% приведет к подорожанию табачной и алкогольной продукции в России.

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#магазины
#россия
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С начала года в Подмосковье построили и реконструировали более 20 электроподстанций
20 марта 2024, 11:58

Фото: пресс-служба Минэнерго МО

Более 20 трансформаторных подстанций реконструировали в Московской области с начала года специалисты компании «Мособлэнерго» в рамках реализации программы по повышению надёжности электроснабжения потребителей, сообщает пресс-служба подмосковного министерства энергетики.
«Работы по реконструкции были проведены на 15 трансформаторных подстанциях. Построено семь подстанций. Кроме того, с начала года компания заменила в Подмосковье 100 опор ЛЭП и 11,6 км проводов на кабельных и воздушных линиях электропередачи», — говорится в сообщении.
До конца года компания «Мособлэнерго» планирует реконструировать и построить 69 трансформаторных подстанций и 74,5 км ЛЭП, а также заменить почти 96 километров проводов линий электропередачи.

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#электричество
#мособлэнерго
#минэнерго мо
#лэп
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В школьное лесничество в Протвине приняли 30 новичков
20 марта 2024, 11:23

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

30 новых учеников приняли в школьное лесничество «Зелёный дом» в Протвине, церемонию провели в местной средней школе №3, сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.
«Ребята заявили, что хотят учится основам лесоводства. В торжественной обстановке им вручили удостоверения членов школьного лесничества. Слова напутствия юным лесничим сказал наставник от филиала «Русский лес» региональной организации «Мособллес», — говорится в сообщении.
Школьное лесничество «Зелёный дом» было создано в 2015 году. За время своего существования оно не раз занимало призовые места на различных экологических конкурсах. Занятия для учеников «Зелёного дома» проводят опытные лесничие, они рассказывают ребятам о значении лесов для человека.

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#комлесхоз мо
#лесник
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Названа самая счастливая страна мира
Финляндию признали самой счастливой страной, самой несчастливой стал Афганистан
20 марта 2024, 11:04

Фото: iStock/Alessandro Biascioli

Финляндия в седьмой раз подряд признана самой счастливой страной мира. Данные следуют из публикации Всемирного доклада о счастье.
Сообщается, что второе место в рейтинге занимает Дания, замыкает тройку лидеров Исландия. Россия находится на 72 месте.

Отмечается, что самой несчастливой страной признан Афганистан. Нижние позиции рейтинга также занимают Ливан, Лесото, Демократическая Республика Конго.

Напомним, впервые рейтинг самых счастливых стран был опубликован в 2012 году. Для составления рейтинга задействуются такие факторы, как социальная поддержка, доход, здоровье, щедрость и отсутствие коррупции. «Всемирный доклад о счастье» опубликован ​к предстоящему Международному дню счастья, который празднуется 20 марта.

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Начался приём заявок на «Курс молодого бойца. Информационный фронт»
20 марта 2024, 10:56

Фото: istock / Rawpixel

Открыт прием заявок на форум «Курс молодого бойца. Информационный фронт» — мероприятие Российского военно-исторического общества, направленное на объединение молодых людей, которые занимаются созданием просветительского информационного контента в интернете.
Принять участие в мероприятии могут граждане России в возрасте от 18 до 35 лет. Форум состоится с 16 по 21 апреля 2024 года.

Молодые люди смогут пройти образовательные лекции, мастер-классы, практикумы, спортивные соревнования, а также досуговую программу.

Специалисты мероприятия научат участников работать с информацией, формировать личный контент, эксклюзивно освещать инфоповоды в соцсетях. Эксперты также расскажут о способах борьбы с фейками, особенности профессиональной журналистики и многом другом.

Зарегистрироваться и ознакомиться детальнее с форумом можно на сайте ФГАИС «Молодёжь России». Регистрация продлиться до 27 марта.

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В Химках запланировано строительство жилого комплекса класса «комфорт-плюс»
20 марта 2024, 10:40

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области

В Подмосковье построят «1-й Химкинский» жилой комплекс класса «комфорт-плюс». Об этом сообщила пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
В первую очередь в жилом комплексе будут возводить три жилых дома, в которых будет подземный паркинг и детский сад на 500 мест.

«В первую очередь мы берем на себя ответственность сформировать сбалансированную городскую среду. Нам важно, чтобы архитектура нашего ЖК была гармонично интегрирована в окружающую территорию. С этой целью мы запроектировали корпуса жилых домов преимущественно средней и низкоэтажной застройки: перепады между секциями могут составлять до 10 этажей. Это дает ощущение пространства и красивые видовые характеристики квартир», – поделился управляющий партнер сегмента «Московская область» в ГК ФСК Даромир Обуханич.

Стоит отметить, что жилой комплекс будет расположен в квартале Ивакино.

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#архитектура
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#химки
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В Наро-Фоминском округе построят район с малоэтажными и индивидуальными домами
20 марта 2024, 10:37

Кластер со смешанной малоэтажной жилой застройкой создадут на территории Наро-Фоминского городского округа, площадь нового района-посёлка составит 855 гектаров, сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
«Всего в кластере планируется возвести 790,2 тыс. квадратных метров жилья, из них 744 тысячи квадратных метров будут приходиться на таунхаусы и индивидуальные дома и 46 тысяч квадратных метров — на многоквартирные дома высотой не более четырёх этажей», — говорится в сообщении.
На территории кластера будет создана своя социальная инфраструктура: детские сады, которые смогут посещать в общей сложности 1230 малышей, школы на 2575 мест, а также поликлиника, рассчитанная на 336 посещений в смену. Кроме того, проектом предусмотрены спортивные объекты и зоны отдыха.

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В Домодедово медик купил квартиру в рамках губернаторской программы
20 марта 2024, 10:13

Фото: istockphoto / Rawpixel

Медработник приобрел собственное жилье благодаря «Социальной ипотеке». Об этом сообщила пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
Иван Макаренко работает на Домодедовской подстанции ГБУЗ МО «Московская областная станция скорой медицинской помощи».

«В молодости моя мама получила травму. Первой пришла на помощь бригада «скорой». Эта история произвела на нее такое впечатление, что она постоянно настраивала меня на медицину. И я рад, что выбрал именно эту специальность.<…> Подобрать хороший вариант не так-то просто. Мы хотели остаться в том районе, где жили, чтобы детям не пришлось менять школу. Подходящую просторную «двушку» продавала пара стоматологов», — поделился врач.

Стоит отметить, что пара с тремя детьми переехала в собственную квартиру из съемного жилья.

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