В Подмосковье стартовала акция «Вежливый водитель автобуса»

Творчество группы «Любэ», Олега Газманова, SHAMAN и других патриотических исполнителей может войти к школьную программу по музыке. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил автор выдвинутой инициативы, депутат Госдумы Сергей Колунов, который и выдвинул такое предложение.