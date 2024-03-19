В Подмосковье стартовала акция «Вежливый водитель автобуса»

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
В Мострансавто стартовала акция «Вежливый водитель автобуса» , в которой пассажиры смогут оценить работу сотрудников предприятия. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
По результатам полученных данных компания определит самых вежливых сотрудников, которые получат подарки.
Стоит отметить, что в письме необходимо указать дату и время поездки, направление движения. Водители набравшие максимальное количество баллов получат призы, а те, кто набрал самый маленький результат направят на переподготовку.
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«В рейтинге примут участие водители всех маршрутов, на сегодняшний день это более 9 тыс. человек. В сентябре прошлого года наша маршрутная сеть увеличилась на 204 маршрута, а штат водителей пополнился более чем на 1,2 тыс. человек. Пришла пора проверить, как соблюдается действующий на предприятии стандарт работы водителя», — поделились в пресс-службе.
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Мира Полтева