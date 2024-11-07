Останина объяснила необходимость создания детсадов при вузах

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Председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина заявила о востребованности создания детских садов при вузах, поскольку многие молодые родители являются студентами или аспирантами.
«Особенно для малышей детский садик нужен, поскольку аспиранты молодые создают семьи. Да и у студентов, если они, условно, родили на младших курсах, то уже ребенок после трех лет придет в детский сад», — пояснила в беседе с «Москвой 24» Останина.
Она отметила, что уже сейчас правительство реализует меры поддержки молодым семьям в разных регионах страны.
А RT запустил новый проект о семьях, которые решили переехать в Россию и обрели здесь настоящую Родину и дом. Так, в первой серии зрители узнают историю семьи Максима и Галины Кибалка, которые приехали из Израиля. Из-за поддержки нашей страны в специальной военной операции, а также отстаивания традиционных семейных ценностей, из-за чего семья подвергалась травле, им пришлось покинуть Израиль и перебраться в РФ. Отмечается, что депутат Госдумы РФ Мария Бутина уже помогла семье урегулировать вопросы с документами по гражданству.
Ранее сообщалось, что серию новых бесплатных творческих мастер-классов проведёт для детей в ноябре в парке Мира в подмосковных Мытищах клуб «Семья».
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