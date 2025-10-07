В Новосибирске задержали подростка, похитившего и избившего школьника
В Новосибирске задержали 17-летнего юношу, подозреваемого в похищении и избиении 13-летнего школьника. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на областную прокуратуру.
В отношении подростка возбудили уголовное дело по статье о похищении человека. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал представить доклад о ходе расследования дела.
По сведениям правоохранителей, инцидент произошел вблизи футбольного поля на территории школы в Ленинском районе города. Подросток вместе с другими неустановленными лицами угрожал школьнику, насильно посадил его в автомобиль и отвез в другой микрорайон, где избил. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь.
