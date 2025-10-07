Итальянский певец Пупо захотел продавать свои вина в России
Итальянский певец Энцо Гинацци, наиболее известный как Пупо, представит собственный бренд двух видов игристых вин в России. Его слова приводит ТАСС.
69-летний артист пояснил, что назовет напитки в честь своих песен и посвятит их «40 годам любви к России». На полках они появятся в ноябре этого года.
Известно, что производство алкоголя осуществляется в Пьемонте, на северо-западе республики. Исполнитель гарантирует их высокое качество.
«Оба напитка имеют высшие маркировки Италии DOC и DOCG, гарантирующие контроль происхождения и качества», — сообщает агентство.Ранее он заявил, что рассмотрит вариант получения российского гражданства, если политика Италии перестанет соответствовать его убеждениям.