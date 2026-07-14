Более 3000 человек собрались на традиционный фестиваль «Сенокос в Муранове»

14 июля 2026, 22:21

оригинал Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В музее-заповеднике «Усадьба Мураново» в городском округе Пушкинский, прошёл фестиваль народной культуры «Сенокос в Муранове». За два дня его посетили свыше 3000 человек, рассказали в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.





Гости погрузились в атмосферу крестьянского быта первой половины XIX века.

«Для них провели экскурсии по усадебным парку и кухне, показали выступления фольклорных коллективов, традиционные костюмы, народные игры и танцы. На мастер-классах посетителей научили изготавливать керамические изделия и декоративные свечи, деревянные и текстильные игрушки, браслеты из бусин и камней, расписывать пряники, ткать и вышивать», – отметили в министерстве.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО