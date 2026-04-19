В Великобритании на аукционе продали спасательный жилет пассажира «Титаника»

Фото: iStock/Halfpoint

На аукционе в Великобритании с молотка ушел спасательный жилет, принадлежавший пассажирке легендарного лайнера «Титаник». Итоговая цена лота составила 715 тысяч долларов, пишет Телеграм-канал «ПЛОХИЕ НОВОСТИ».



Владелицей жилета была Лора Мэйбл Франкателли — пассажирка первого класса. Женщина надела его, когда садилась в спасательную шлюпку № 1 во время крушения судна.

Особую ценность предмету придает автограф самой Франкателли. Она подписала жилет вместе с семью другими выжившими пассажирами, которые находились с ней в одной шлюпке. Подписи превратили артефакт в уникальный мемориальный объект, запечатлевший связь между спасшимися людьми.

На протяжении десятилетий жилет хранился в семье Франкателли. Около 20 лет назад его приобрел частный коллекционер, и теперь реликвия нашла нового владельца на торгах.

Александр Огарёв

