Останки солдата ВОВ передали на родину в Казахстан

Фото: Александра Степанова
Останки солдата 144 стрелковой дивизии Красной Армии Силана Маметова были найдены и переданы в Казахстан. Об этом сообщили ТАСС в посольстве.
Торжественная церемония передачи останков красноармейца 144 стрелковой дивизии Красной Армии Силана Маметова прошла 13 ноября в посольстве Казахстана в России.
Останки неизвестного солдата были найдены в мае 2023 года поисковым отрядом «Эхо Войны» городского округа Руза Московской области. Благодаря наведенному при них «смертному медальону» поисковики смогли определить личность солдата.
Силан Маметов был призван на службу Казалинским райвоенкоматом Кзыл-Ординской области Казахской ССР. В электронной базе данных «Мемориал» установили, что красноармеец погиб 7 ноября 1941 года рядом с деревней Апальщино Московской области.
При поддержке Министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области и при содействии Министерства иностранных дел РФ останки погибшего солдата были переданы на родину. В Казахстане их перезахоронят с воинскими почестями.
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Останки неизвестного солдата были найдены в мае 2023 года поисковым отрядом «Эхо Войны» городского округа Руза Московской области. Благодаря наведенному при них «смертному медальону» поисковики смогли определить личность солдата.
При поддержке Министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области и при содействии Министерства иностранных дел РФ останки погибшего солдата были переданы на родину. В Казахстане их перезахоронят с воинскими почестями.
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Мира Полтева