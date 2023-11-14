Радио1
Главная / Новости / Общество/ Останки солдата ВОВ передали на родину в Казахстан

Останки солдата ВОВ передали на родину в Казахстан

14 ноября 2023, 09:56
Фото: Александра Степанова

Фото: Александра Степанова

Останки солдата 144 стрелковой дивизии Красной Армии Силана Маметова были найдены и переданы в Казахстан. Об этом сообщили ТАСС в посольстве.
Торжественная церемония передачи останков красноармейца 144 стрелковой дивизии Красной Армии Силана Маметова прошла 13 ноября в посольстве Казахстана в России.

Останки неизвестного солдата были найдены в мае 2023 года поисковым отрядом «Эхо Войны» городского округа Руза Московской области. Благодаря наведенному при них «смертному медальону» поисковики смогли определить личность солдата.


Силан Маметов был призван на службу Казалинским райвоенкоматом Кзыл-Ординской области Казахской ССР. В электронной базе данных «Мемориал» установили, что красноармеец погиб 7 ноября 1941 года рядом с деревней Апальщино Московской области.

При поддержке Министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области и при содействии Министерства иностранных дел РФ останки погибшего солдата были переданы на родину. В Казахстане их перезахоронят с воинскими почестями.

Читайте также:

В Севастополе похоронили участника боёв за Мариуполь Суханова

Два спецборта Минобороны доставили в Афганистан 40 тонн гуманитарных грузов

В Серебряных Прудах почтили память полицейских, погибших при исполнении
#руза
#мемориал
#церемония
#поисковики
#россия
#казахстан
#вов
#солдаты
Читайте нас в
«Больше не слабоумный»: в Госдуму внесен проект, заменяющий термин «умственная отсталость»
В Госдуму внесен проект, заменяющий термин «умственная отсталость»
08 декабря 2023, 21:18

Фото: iStock/Oleg Elkov

Российское правительство внесло в Госдуму законопроект, согласно которому предлагается заменить термин «умственная отсталость» на «нарушение интеллекта» в законе об образовании.
Считается, что использование термина «умственно отсталый» некорректно с точки зрения педагогики и психологии. Также он ограничивает возможности детей, у которых поставлен такой диагноз.

«В связи с изложенным законопроектом предлагается заменить термин "умственная отсталость" на термин "нарушение интеллекта", уже используемый в статье 92 Федерального закона № 273-Ф3», - гласит документ.

Ранее Госдума приняла поправку о введении обязательного урока труда в российских школах с 1 сентября будущего года. Кроме того, одобрен законопроект об ограничении использования телефонов в школах.

Авторами инициативы о запрете пользования мобильными телефонами на уроках стал Вячеслав Володин. Уточняется, что ученики смогут использовать смартфоны для совершения экстренного вызова или в случаях, когда возникает опасность жизни или здоровью.


Читайте также:

В Госдуму внесли законопроекты об ответственности за треш-стримы

В ГД займутся вопросом предоставления бесплатных лекарств амбулаторным больным

В Госдуме предлагают обязать родителей называть детей, учитывая их пол
#нарушение
#диагноз
#школа
#госдума
#ребёнок
Читайте нас в
Подмосковный Минтранс предупредил водителей и пешеходов о непогоде в выходные
08 декабря 2023, 21:09

Фото: Минтранс МО

В Минтрансе Подмосковья призвали автомобилистов быть внимательнее на дорогах и строго соблюдать ПДД. Как сообщили в пресс-службе ведомства, в предстоящие выходные в Московской области ожидаются снег, ветер до 11 м/с, на дорогах возможна гололедица.
«Необходимо держать дистанцию, соблюдать скоростной режим, быть аккуратными на поворотах, съездах, мостах, эстакадах. Также будьте осторожны во дворах и на парковках», – говорится в сообщении. 
Пешеходам напомнили, что не следует забывать о световозвращателях на одежде вечером и во время осадков. Также нужно неукоснительно следовать Правилам дорожного движения: ждать общественный транспорт на посадочных площадках, а дорогу пересекать по переходам, убедившись в отсутствии приближающихся автомобилей.
 
Читайте также:

Синоптик Цыганков заявил об изменчивой погоде в выходные

Москвичам пообещали вологодские морозы на этой неделе

Автоэксперт Соколов перечислил самые распространённые проблемы с машиной зимой
#минтранс мо
#погода
#непогода
#автомобили
#водители
#пешеход
#безопасность
#пдд
#московская область
#подмосковье
Читайте нас в
В Финляндии забили тревогу из-за неожиданного вторжения
YLE: в Финляндии обнаружили ранее не встречавшихся в стране крупных тараканов
08 декабря 2023, 20:32

Фото: iStock/naumoid

В Финляндии обнаружили ранее не встречавшийся вид огромных тараканов. Об этом сообщает YLE.
Сообщается, что в районе Оулу был обнаружен таракан длиной более трех сантиметров. По информации источника, данный вид насекомого ранее не встречался в Финляндии.

По предварительным данным, тараканы могли попасть в государство из-за транспортировки международных грузов. Отмечается, что из-за этих насекомых могут быть спровоцированы антисанитарная обстановка и различные болезни.

Ранее сообщалось, что столицу России атаковали летающие насекомые после дождя. По данным телеграм-канала «Shot» большинство из них клопы, которые среагировали на перепад погоды.

Читайте также:

Самолет авиакомпании «Россия» совершил аварийную посадку в Минеральных водах

СМИ: в Финляндии не разрешили экстрадицию на Украину россиянина Тордена

Генпрокуратура начала проверки по фактам повышения цен на продукты и бытовую химию
#продукты
#болезни
#государство
#финляндия
#насекомые
Читайте нас в
В Подмосковье стартовал приём заявок на губернаторскую премию «Мы рядом. Доброе дело»
08 декабря 2023, 20:05

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Московской области начали принимать заявки на участие в 11-й ежегодной премии губернатора «Мы рядом. Доброе дело». Их принимают до 15 декабря включительно, сообщили в пресс-службе Министерства информационных и социальных коммуникаций региона.
«Премия «Мы рядом. Доброе дело» – это возможность рассказать о неравнодушных, чутких, смелых людях, героях нашего времени и их поступках. В Подмосковье ежедневно совершается много добрых дел. Наши жители, волонтёры, предприниматели поддерживают бойцов на передовой и их семьи, помогают пройти трудный путь реабилитации. Есть и самые разные социально направленные проекты, которые объединяют людей, меняют наше Подмосковье к лучшему. Стараемся поощрять добрые дела и инициативы», – отметил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
Принять участие в конкурсе могут жители Московской области, достигшие 18 лет. Премия будет вручаться за героические поступки и особые заслуги, проявленные в ходе проведения спецоперации, за поддержку участников СВО, реализацию социальных проектов и инициатив по улучшению жизни в регионе.
 
Призовой фонд конкурса составляет 80 млн рублей. Всего будет вручено 93 премии: три премии по 5 млн рублей;40 премий по 1 млн рублей и 50 премий – по 500 тыс рублей.
 
Для подачи заявки нужно зарегистрироваться на сайте. После этого на электронную почту придёт письмо с подтверждением. Затем необходимо заполнить анкету: рассказать о реализованной инициативе или героическом поступке, указать заслуги, достижения и результаты деятельности, прикрепить необходимые документы. После модерации на соответствие информация будет опубликована в разделе «Участники». 
 
Подать заявку может не только автор проекта или герой, но и его законный представитель или группа численностью от пяти человек.
 
Проекты будет оценивать экспертное жюри из известных политиков, деятелей культуры, искусства, образования, медицины и спорта. Их имена вскоре станут известны.
 
Торжественное награждение победителей состоится в конце декабря.
 
Премия вручается с 2013 года по инициативе Андрея Воробьёва. В прошлом году её получили 120 номинантов. Все награждённые были связаны с СВО. Это военные, члены их семей, военкоры и волонтёры. За 10 лет обладателями губернаторской премии стали более 13 тыс человек.

Читайте также:

День добровольца на подмосковном стенде выставки «Россия» отметили мастер-классами и викторинами

Общественная палата Подмосковья подвела итоги работы за уходящий год

С открытия в центр помощи семьям участников СВО обратились 4 тысяч человек
#подмосковье
#московская область
#губернатор
#андрей воробьёв
#премия
#мы рядом
#доброе дело
#сво
#спецоперация
Читайте нас в
В Московской области появился электронный сервис записи к нотариусу
08 декабря 2023, 19:42

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Для жителей Подмосковья стал доступен новый сервис – запись к нотариусу. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.
Теперь в режиме онлайн можно выбрать специалиста и дату приёма, чтобы заверить копии документов, оформить наследство и получить прочие нотариальные услуги. Сервис доступен в приложении «Добродел» и на региональном портале госуслуг.   

На интерактивной карте можно выбрать подходящий офис. Она отображается рядом со списком специалистов. Информация об онлайн-записи будет направлена в личный кабинет пользователя.  Чтобы записаться к нотариусу через «Добродел», нужно открыть приложение, выбрать раздел «Услуги», далее – «Все услуги», «Личные документы» и «Запись к нотариусу». 

Полный перечень электронных услуг можно найти в обновлённом приложении «Добродел». Оно доступно для скачивания в AppStore и GooglePlay.
 
Читайте также:

Жители Подмосковья оформили 150 тыс медицинских справок онлайн

В Подмосковье упростили подачу онлайн-заявления на бесплатную землю

С начала года подмосковный портал госуслуг помог записаться на ТО 19 тыс раз
#госуслуги
#онлайн
#цифровизация
#юрист
#добродел
#портал
#подмосковье
#московская область
Читайте нас в
Педагог Ямбург: Школам нужно усиление психолого-медико-педагогической службы
08 декабря 2023, 19:08

Фото: istockphoto.com/seb_ra

Заслуженный учитель РФ, доктор педагогических наук, академик РАО Евгений Ямбург заявил, что современные школы нуждаются в усилении психолого-медико-педагогической службы для здоровья и безопасности учащихся.
Так он прокомментировал трагедию в брянской гимназии.

«Что касается охраны – например, департамент Москвы выделяет большие деньги и оплачивает ЧОПы для школ с квалифицированными сотрудниками. В большинстве регионов охрана оплачивается из средств родителей. Другой вопрос, более глубокий – стреляет не ружьё, стреляет голова. Здоровых детей у нас, по данным Союза педиатров, 12,4%. На первом месте среди детских проблем со здоровьем – психоневрология», – добавил в беседе с Общественной Службой Новостей Ямбург.

Читайте также:

Давление и оскорбления: Психологи призвали проверить семью стрелявшей в Брянске девочки

Школьник рассказал о стрельбе в брянской гимназии: Мы подумали это шутка

Врачи готовятся извлечь дробь из тела школьника, раненного при стрельбе в Брянске
#охрана
#школа
#дети
#психолог
#безопасность
Читайте нас в
Автоюрист Славнов заявил о недопустимости самозахвата общедомовой парковки
08 декабря 2023, 18:55

Фото: istockphoto.com/JaysonPhotography

Автоюрист Дмитрий Славнов заявил, что общедомовой парковочной территорией вправе пользоваться все граждане, живущие в доме, а захватывать какое-либо место недопустимо.
Он отметил, что бороться с самозахватчиками машиномест можно с помощью диалога или обращения в местную администрацию.

«Пишется заявление в администрацию района, города или поселения. Администрация на это реагирует, приходит, снимает или спиливает болгаркой все незаконно установленные сооружения, и все граждане этого дома снова могут пользоваться своей общей придомовой территорией», —прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Славнов.

Ранее сообщалось, что в Торгово-развлекательном центре «Академический» в Екатеринбурге стоимость парковки подняли до 80 тысяч рублей за ночь.

Читайте также:

Екатеринбургский ТРЦ повысил стоимость парковки до 80 тысяч рублей за ночь

У воинской части Софринской бригады в Ашукино построили крупную парковку

В Госдуме предложили давать скидку при быстрой оплате штрафа за парковку
#ночь
#обращения
#парковки
#администрация
#заявление
Читайте нас в
Юрист Краснов: Самозанятые обязаны платить алименты в МРОТ на ребёнка
08 декабря 2023, 18:44

Фото: istockphoto.com/Zolnierek

Член общественной палаты города Москвы, Почётный адвокат России Дмитрий Краснов заявил, что суды устанавливают алименты в твердой денежной сумме, и для самозанятых обычно эта сумма составляет один МРОТ на ребёнка.
То же самое, по словам эксперта, касается и безработных граждан.

«Обычно эта сумма составляет один региональный МРОТ на ребёнка, в независимости от того, сколько именно живущий отдельно родитель зарабатывает: 50, 100 или 200 тысяч рублей. То же самое, кстати, касается и безработных. Однако если мужчина инвалид и по объективным причинам не может содержать своих детей, суд может пойти навстречу и установить меньшую, чем размер МРОТ, сумму», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Краснов.

Читайте также:

В Новгородской области мужчина жил в коллекторе, чтобы не платить алименты

«Доска позора»: В России создадут публичный реестр должников по алиментам

Жительница Иркутской области лишилась квартиры из-за долга по алиментам
#суд
#алименты
#мрот
Читайте нас в
Каторов покинул пост главы Реутова и временно возглавил Ленинский городской округ
08 декабря 2023, 18:26

Фото: телеграм-канал Станислава Каторова

Станислав Каторов досрочно сложил полномочия главы городского округа Реутов и стал временно исполняющим обязанности главы Ленинского городского округа. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства территориальной политики Московской области.
«Каторов назначен временно исполняющим обязанности главы Ленинского городского округа. Такое решение принял сегодня Совет депутатов округа после добровольного сложения с себя полномочий врио главы Эдуарда Арадушкина», – говорится в сообщении.
Временно исполнять обязанности главы Реутова назначен первый замруководителя муниципалитета Филипп Науменко.
 
С 2013 года Каторов занимал должность заместителя главы города Реутов. В августе 2017-го был избран руководителем муниципалитета на пять лет. В 2022 году его переизбрали.

Читайте также:

Григория Артамонова избрали главой городского округа Подольск

Роман Хожаинов избран новым главой Черноголовки

Зампред подмосковного правительства Нагорная и главы округов посетили стенд региона на выставке «Россия»


 
#станислав каторов
#реутов
#ленинский городской округ
#депутаты
#совет депутатов
#московская область
#подмосковье
Читайте нас в
Достижения.рф