В Севастополе похоронили участника боёв за Мариуполь Суханова

В Севастополе похоронили погибшего начальник штаба 810-й отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота гвардии подполковника Яна Суханова, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Он отметил, что под руководством Суханова подразделение участвовало в боях за Мариуполь и завод «Азовсталь». Об это пишет РБК.