Остановки в шести подмосковных округах очистили от незаконной рекламы и граффити

Фото: пресс-служба Минтранса МО
Сотрудники Мосавтодора ликвидировали незаконную рекламу и граффити на объектах дорожной инфраструктуры на восьми региональных дорогах в шести городских округах. Их выявили в ходе обследования, сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
«Очистили остановочный павильон вблизи микрорайона Щапово и на опоре наружного освещения на ул. Московской в Долгопрудном, знаки на проспекте Мира и ул. Полевой во Фрязине, на Олимпийском проспекте в Мытищах, на ул. Центральной в Щёлкове и на ул. Коломенской в Озёрах. Кроме того, убрали рекламные объявления с остановки на улице Ленина в селе Кудиново Богородского городского округа», – рассказали в ведомстве.Там призвали жителей и гостей региона не портить элементы дорожной инфраструктуры. Там напомнили, что это не только является правонарушением, но негативно влиять на безопасность движения.
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