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Остановки в шести подмосковных округах очистили от незаконной рекламы и граффити

Фото: пресс-служба Минтранса МО

Фото: пресс-служба Минтранса МО

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Сотрудники Мосавтодора ликвидировали незаконную рекламу и граффити на объектах дорожной инфраструктуры на восьми региональных дорогах в шести городских округах. Их выявили в ходе обследования, сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.


«Очистили остановочный павильон вблизи микрорайона Щапово и на опоре наружного освещения на ул. Московской в Долгопрудном, знаки на проспекте Мира и ул. Полевой во Фрязине, на Олимпийском проспекте в Мытищах, на ул. Центральной в Щёлкове и на ул. Коломенской в Озёрах. Кроме того, убрали рекламные объявления с остановки на улице Ленина в селе Кудиново Богородского городского округа», – рассказали в ведомстве.
Там призвали жителей и гостей региона не портить элементы дорожной инфраструктуры. Там напомнили, что это не только является правонарушением, но негативно влиять на безопасность движения.

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#московская область
В Подмосковье назвали победителей конкурса детских рисунков к Году семьи
06 декабря 2024, 22:08

Фото: пресс-служба уполномоченного по правам ребёнка в МО

В Никольском Соборе в Павшинской Пойме в Красногорске назвали имена победителей Регионального конкурса детских рисунков «Это моя семья».
Об этом сообщили в пресс-службе уполномоченного по правам ребёнка в Московской области Ксении Мишоновой, выступившей инициатором и организатором конкурса.

Всего на конкурс поступило 210 работ от детей в возрасте от 7 до 18 лет со всего Подмосковья.

Ксения Мишонова (Фото: пресс-служба уполномоченного по правам ребёнка в МО)

«Дети прислали невероятно яркие, наполненные красками и светом рисунки о том, как они видят свою семью и как они хотят ее видеть. Говорят, что всё, что происходит на душе у ребёнка, он может изобразить на бумаге. Смотреть на наши конкурсные работы – одно удовольствие. Сразу понимаешь, что дети в таких семьях чувствуют себя защищёнными и растут в любви», – поделилась подмосковный детский правозащитник.
Сначала голосование проходило в социальных сетях, а затем свою оценку дала конкурсная комиссия. Всего определили 42 призёра в трёх возрастных категориях и четырёх номинациях - «Спортивная семья», «Большая семья», «Семейная традиция» и «Моя семья».

Фото: пресс-служба уполномоченного по правам ребёнка в МО

Участники конкурса получили специальные призы от Минспорта, Минсоцразвития Московской области и от Московской митрополии.

Как отметила Мишонова, география конкурса вышла за пределы области – работы присылали и из соседних регионов. Она предложила коллегам-уполномоченным в следующем году сделать конкурс межрегиональным.

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Пилотажная группа «Стрижи» получила глубоко модернизированные истребители
06 декабря 2024, 21:50

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Авиационная группа высшего пилотажа «Стрижи» будет летать на глубоко модернизированных истребителях МиГ-29СМТ. Первую партию обновлённой техники доставили на аэродром базирования группы в Кубинке, сообщается в телеграм-канале «Стрижей».
«Состоялось историческое событие. После теоретического и практического переучивания мы перегнали первую партию МиГ-29 СМТ. Это глубокая модернизация МиГ-29. Он слегка набрал в весе, но это его только красит. Очень скоро наши красавцы приобретут привычную нам всем окраску «Стрижей» и встанут в строй», – говорится в сообщении.
Обновлённые истребители МиГ-29СМТ станут первым этапом на пути к заветной мечте авиагруппы – МиГ-35.

В Кубинке открыт музей пилотажных групп «Русские витязи» и «Стрижи». Там представлены документы об истории города, благодарности лётчикам и их награды за многочисленные выступления на авиационных шоу по всему миру. Там также можно увидеть фотографии, личное дело и китель Героя Советского Союза, маршала авиации, знаменитого аса Ивана Кожедуба.

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#московская область
#аэродром
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Астролог Лебеденко рассказала, как легче пережить Ретроградный Марс
06 декабря 2024, 20:06

Фото: iStock/Tokarsky

С 7 декабря 2024 года по 23 февраля 2025 года Марс будет ретроградным. Это астрономическое и астрологическое событие длится примерно 11 недель.
Астролог Анна Лебеденко в беседе с «Радио 1» дала советы, как легче пережить Ретроградный Марс.

Когда Марс находится в ретроградном движении, действия не должны опережать мысли. Важно оценивать то, получится ли довести дело до конца. Для того чтобы не растерять энтузиазм и все силы, надо проявить максимум самоконтроля, а также осторожности и предусмотрительности. Смелость и решительность желательно демонстрировать только, если риск продуман.

В начале своего ретроградного движения с 7 декабря 2023 года по 5 января 2025 года Марс будет находиться в огненном, ярком и харизматичном Льве и сформирует аспект с Плутоном. В течение тридцати дней лучше не тропиться с выводами и своевременно уточнять все неясные моменты. Желательно не спешить вступать в дискуссии, не реагировать на провокации и избегать резких высказываний. Исключить нужно вспыльчивость, раздражительность держать их под контролем. Споры могут быть бессмысленными и проблемными.

С 6 января по 23 февраля 2025 года Ретроградный Марс перейдёт в интуитивный и заботливый Рак. В этом знаке зодиака он будет находиться в благоприятных аспектах к Сатурну и Нептуну. В течение сорока девять дней благоприятно проявлять как рациональность, логику так и прислушаться к совей интуиции и чувствам. Будут помогать спокойствие, дисциплинированность и последовательность действий.

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Герой России Липовой: «По биографии военного можно отследить историю страны»
История героя Афганской и Чеченских войн Сергея Липового
06 декабря 2024, 19:53

Сергей Липовой (Фото: РИА Новости / Мария Девахина)

9 декабря отмечается День Героев Отечества. «Радио 1» каждый день рассказывает о героях прошлого и настоящего.
Сегодня речь пойдёт о заслуженном военном лётчике Российской Федерации, Герое России Сергее Анатольевиче Липовом.

За его плечами – боевые действия в Афганистане. Он совершил несколько сотен боевых вылетов, был награждён Орденом Красной Звезды. Липовой – участник Первой Чеченской войны. С января 1996 года служил на таджикской границе в составе группы пограничных войск России.
«Я не считаю, что мой боевой путь был каким-то особенным. Таких биографий в нашей армии можно найти сотни. Главное – в том, что по биографии военного, по его боевому пути можно отследить историю нашего государства на отдельно взятых исторических периодах», – рассказал Липовой «Радио 1».
Сергей Липовой (Фото: РИА Новости / Виталий Белоусов)

Боевые действия на таджикско-афганской границе не прекращались ни на день. Вертолётчики-пограничники оказывали огневую поддержку бойцам погранзастав и манёвренных групп, вели поиск боевиков и наркоторговцев, высаживали десантников в самых глухих горных ущельях.
«В тот сложный период Советский Союз оказал интернациональную помощь братскому афганскому народу. Потом появилась новейшая Россия. История снова была связана с защитой и обороной как территории страны, так и её интересов в различных точках Земли. Территорией Средней Азии, наших бывших союзных республик рассчитывали овладеть наши сегодняшние заокеанские оппоненты. На территорию среднеазиатских республик, Таджикистана, забрасывалось огромное количество оружия и денег. Из Афганистана постоянно рвались караваны с оружием и наркотиками. Границу переходили банды под руководством НАТО. И приходилось не только охранять, но и оборонять её», – поделился собеседник «Радио 1».
Указом президента России от 14 декабря 1996 года за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, полковнику Сергею Липовому было присвоено звание Героя Российской Федерации и вручена Золотая Звезда.

Сергей Липовой (слева) (Фото: сайт oficery.ru)

Липовой участвовал во Второй Чеченской войне, которая стала для Сергея Анатольевича четвёртой по счету.
«После окончания гражданской войны на территории Таджикистана я был направлен в Академию Генерального штаба. Потом началась уже вторая, Кавказская, война. С тем, что она чеченская, я абсолютно не согласен. Война была практически на всех территориях республик Кавказа, и называть её Чеченской, наверное, было бы неправильно. Пограничники снова принимали самое активное участие в этой второй Кавказской войне, охраняли, обороняли границы с Азербайджаном, с Грузией», – вспоминает военный.
Сейчас Сергей Липовой занимается общественной деятельностью, много лет избирается председателем президиума организации «Офицеры России».

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В Подмосковье назвали победителей конкурса «Гимн России понятными словами»
06 декабря 2024, 19:25

Фото: пресс-служба МИСК МО

Итоги VIII Всероссийского конкурса «Гимн России понятными словами» подвели на Межрегиональном гражданско-патриотическим форуме «Патриот – это я!». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства информации и молодежной политики Московской области, которое выступает организатором форума.
На награждения в Подмосковье приехали 36 победителей из 24 регионов страны. Среди них – Даня Гурьянов и Таня Митрошина из башкирского города Октябрьский. Они получили Гран-при, покорив жюри артистизмом и увлечённостью.

Екатерина Швелидзе (Фото: пресс-служба МИСК МО)

«Спасибо вам за ваши работы – такие творческие, такие интересные, с изюминкой. Мы получили огромное удовольствие, когда их просматривали. Важно, что ваши отзывы, которые вы присылаете вместе с работами, – про любовь к Родине и гордость за страну», – сказала организатор конкурса, президент Инновационного центра развития и воспитания детей и молодёжи Екатерина Аверкиева.

Фото: пресс-служба МИСК МО

Организатором конкурса выступает Инновационный центр развития и воспитания детей и молодёжи. Всего на него было отправлено свыше 17,6 тыс. видеороликов от ребят со всей России, а также из девяти зарубежных стран.

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#министерство информации и молодёжной политики мо
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#молодёжь
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Эксперт рассказала, как сэкономить деньги при покупке подарков к Новому году
Эксперт Балахтина: реферальные системы и кешбэк сэкономят на новогодних подарках
06 декабря 2024, 18:48

Фото: iStock/Julia Klueva

Реферальные системы, программы лояльности и кешбэк помогут сэкономить на подарках к Новому году. Об этом заявила начальник управления по развитию сервиса лояльности «Апельсин» Светлана Балахтина. По ее словам, также можно покупать красивые подержанные вещи в винтажных магазинах или покупать одежду не на сайте бренда, а в его профиле на маркетплейсе.
«Лучше выбирать программы или сервисы, которые работают с несколькими партнерами, чтобы вы могли использовать свои баллы или получать кешбэк в разных магазинах. Так новогодний шопинг станет еще более приятным и выгодным», — уточнила Балахтина в беседе с «Известиями».
Тем временем стало известно, что на новогодние каникулы заграничный отдых выберут около половины российских путешественников старше 50 лет, что на 47% больше чем, было год назад. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование OneTwoTrip.

Самыми популярными заграничными городами для туристов старше 50 стали Баку, Ханой и Стамбул. Столь у популярные у молодежи Пхукет и Бангкок у путешественников постарше попали лишь на четвертое и пятое место. Верхние строчки рейтинга также заняли Дубай, Тбилиси, Минск и Хошимин.

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#каникулы
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#кешбэк
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Каждый третий учитель русского языка в России использует нейросети для работы
06 декабря 2024, 18:29

Фото: iStock/Everyday better to do everything you love

Каждый третий учитель русского языка в России использует нейросети для работы — при подготовке к уроку или для проверки выполненных заданий. К соответствующим выводам пришло исследование Фонда «Эмпатия». Тем не менее, как отмечается, большинство преподавателей относятся к ИИ с недоверием.
Участники опроса рассказали, что чаще всего пользуются нейросетями как поисковиком, генератором творческих заданий или в роли помощника при работе с текстами.
«Использование учителями современных технологий естественно. С одной стороны, им нужно успевать за детьми, которые легко осваивают все, что предлагает интернет, а с другой — сама сфера образования сегодня требует ускорения: появляются новые профессии, компетенции, знания», — пояснил основатель фонда Михаил Шелков в беседе с «Газетой.Ru».
Вместе с тем председатель Комиссии по образованию Научного совета при Президиуме РАН омбудсмен в сфере образования Амет Володарский считает, что технологии ИИ в сфере образования могут шагнуть еще дальше. В разговоре с Общественной Службой Новостей эксперт предположил, что в России вместо ЕГЭ может появиться цифровое портфолио, связанное с искусственным интеллектом, которое будет отправляться так же, как и результаты экзамена, в пять вузов.
«Условно говоря, в школе вы прошли какой-то модуль, который состоит из 10 тем, и в конце у вас контрольная работа. Информация по этой контрольной работе поступает напрямую в электронное портфолио, и дальше искусственный интеллект вас оценивает. <…> ИИ не подлавливает на незнании, а, наоборот, выявляет знания, которые необходимы для поступления в вузы», — отметил омбудсмен.
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#google
#омбудсмен
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Косметолог предупредила россиян об опасности блеска для губ
Дерматовенеролог Рябова предупредила, что зимой лучше отказаться от стойких помад
06 декабря 2024, 18:11

Фото: iStock/stevanovicigor

Зимой у россиян возникает проблема с губами — на них появляются трещины и чувствуется зуд. Чтобы избежать этого, многие пользуются специальными блесками для увлажнения.
Однако врач-дерматовенеролог, косметолог Ольга Рябова в беседе с «Радио 1» заявила, что блески для губ в зимнее время особенно опасны, потому что они обезвоживают ткани.

«Блески могут обезболивать, особенно те, которые с плампером, которые способствуют объему губ, но обезвоживают ткани. Вместо блеска лучше использовать более плотные и жирные бальзамы из аптечных сетей», — сказала она.

По ее мнению, в зимнее время стоит отказаться от матовых и стойких помад, а пользоваться более жирными текстурами.

«Либо наносить помаду на какой-то бальзам, чтобы у вас была подложка с смягчающего средства», — посоветовала эксперт.

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Школьница из Каширы поделилась впечатлениями от участия в форуме #МЫВМЕСТЕ
06 декабря 2024, 18:09

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

Анна Арефьева из школы-интерната Каширы участвует в финальном мероприятии победителей Всероссийского конкурса «Экопоколение», который проходит в рамках форума #МЫВМЕСТЕ. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Мы с юннатами побывали на обзорной экскурсии по Москве. Посетили Кремль и Ботанический сад, национальный центр Россия. Там слушали интересные лекции экспертов из общества «Знание» и руководителей эко-волонтёрских проектов. Увидели выставку китайских художников про Россию», – поделилась Анна.
Международный форум гражданского участия #МЫВМЕСТЕ в этом году проходит с 4 по 8 декабря в Центральном выставочном зале «Манеж» в Москве. Он объединил более 20 тыс. представителей социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтёрских движений, органов государственной власти, медиа и компаний, в том числе представителей международного социального сектора из более чем 40 стран.

#МЫВМЕСТЕ – ключевое событие в сфере добровольчества, благотворительности и НКО в России и мире, площадка формирования культуры взаимопомощи.

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#школьники
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