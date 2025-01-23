В шести округах Подмосковья отремонтировали дорожные ограждения

Видео: пресс-служба МТДИ МО
Повреждённые барьерные, тросовые и перильные ограждения отремонтировали на дорогах в шести округах Московской области специалисты Мосавтодора, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Работы по восстановлению ограждений провели на Северной шоссе в Раменском, на Московской улице в Можайске, на улице Заборье в микрорайоне Востряково городского округа Домодедово, а также в деревне Коргашино округа Мытищи, деревне Малая Володарка Ленинского округа и в селе Внуково Дмитровского округа», — говорится в сообщении.Дорожные ограждения используются для снижения риска ДТП. Перильные устанавливают там, где есть риск выхода пешеходов на проезжую часть в непредназначенном для перехода месте, барьерные ограждения предохраняют от съездов с дороги, а тросовые разделяют транспортные потоки и не дают выехать на встречную полосу.
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Лев Каштанов