Оставили вещи у двери? Штраф за подъезд может дойти до 15 тысяч рублей
Советник юридической фирмы Intellect Дмитрий Абросимов предупредил, что хранение вещей и мусора в подъезде может обернуться штрафом до 15 тысяч рублей. Юрист отметил, что чаще всего сначала нарушителю выдают предписание. Об этом пишет РИА Новости.
Размер наказания зависит от ситуации. За хлам и антисанитарию человеку грозит сумма от 2 до 3 тысяч рублей. Пакет возле мусоропровода юристы относят к той же категории. Самые серьезные санкции касаются пожарной безопасности. Если мебель, коробки или самовольно установленная дверь мешают проходу, инспектор может выписать до 15 тысяч рублей. При новом нарушении сумма вырастет до 20 тысяч.
Управляющий партнер юридической компании «ЭНСО» Алексей Головченко напомнил, что лестничные клетки, коридоры и холлы относятся к общему имуществу дома. Хранить там коляски, велосипеды, стройматериалы или вещи «на благотворительность» без решения собственников нельзя. Проход при любом варианте не должен становиться уже 1,2 метра.
Если соседи хотят оборудовать кладовую или колясочную, им нужно провести общее собрание и набрать не менее двух третей голосов. Потом придется оформить проект и согласовать изменения, если этого требует планировка.
