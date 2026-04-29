Стало известно, где платят больше 300 тысяч
Средний доход руководителей в России вырос до 178 тысяч рублей. За десять лет показатель почти утроился. Об этом пишет РИА Новости.
В 2015 году управленцы получали 60,7 тысячи рублей. Еще два года назад сумма уступала нынешнему уровню на 38,4 тысячи. Среди направлений лидировали топ-менеджеры с уровнем в 281 тысячу рублей, главы компаний корпоративного сектора с 191 тысячей и начальники подразделений в производстве и сервисе со 168 тысячами. В гостиницах, ресторанах и торговле доход достигал 113 тысяч.
Самые крупные выплаты зафиксировали на Чукотке, где уровень дошел до 337 тысяч рублей. Москва заняла второе место с показателем 315 тысяч. Ямало-Ненецкий автономный округ и Магаданская область разделили следующую строчку с результатом в 264 тысячи.
