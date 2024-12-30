«Оставить в прошлом»: Гороскоп с 30 декабря по 5 января для всех знаков зодиака

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Новолуние в Козероге в канун нового года состоится в ночь с 30 на 31 декабря. Благоприятно загадать желание, составить список своих целей. Попробовать сделать реальный шаг на пути к реализации задуманного. Хорошо проявить практичный и деловой подход. Благоприятно оставить в прошлом то, что мешает, не способствует счастью и успеху. Новые вершины и новые горизонты потребуют новой ответственности и новых усилий. Мудрость и выдержка помогут верно расставить приоритеты.
Астролог Анна Лебеденко в беседе с «Радио 1» дала особые рекомендация для каждого знака зодиака c 30 декабря по 5 января.
У Овна появится смелость и решительность. Его энтузиазм поможет ему преодолеть все препятствия и переделать много дел.
У Тельца будет романтичное настроение. Ему благоприятно флиртовать, быть ярким и заметным.
Близнецам нужно проявить творческий порыв и реализовать свои таланты. Их обаяние поможет им оказаться в центре внимания.
Рак будет в хорошем настроении. Его желания исполнятся и чувства окажутся взаимными.
Лев станет обаятельнее. Его красота усилится. Он будет в хорошем настроении и дружелюбен.
Деве важно заняться финансовыми вопросами. Ей нужно спланировать свой бюджет.
Весов увлечёт чтение и изучение новой информации. Хорошее время для того, чтобы уладить недоразумения и улучшить взаимоотношения.
Скорпион последовательно и обходительно наладит нужные деловые связи. Его заметят и оценят ее таланты.
Стрелец с оптимизмом возьмётся за дело и успешно справится с ним. Ему благоприятно активно отдыхать и общаться.
Козерогу необходим отдых. Он сможет расслабиться и полноценно выспаться. С новыми силами он вернётся к отложенным делам.
Водолей захочет проявить благородство к близким людям и с пользой провести время в семейном кругу.
Рыбам надо себя хвалить, действовать размеренно и с достоинством принимать комплименты и похвалу.
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У Овна появится смелость и решительность. Его энтузиазм поможет ему преодолеть все препятствия и переделать много дел.
У Тельца будет романтичное настроение. Ему благоприятно флиртовать, быть ярким и заметным.
Близнецам нужно проявить творческий порыв и реализовать свои таланты. Их обаяние поможет им оказаться в центре внимания.
Рак будет в хорошем настроении. Его желания исполнятся и чувства окажутся взаимными.
Лев станет обаятельнее. Его красота усилится. Он будет в хорошем настроении и дружелюбен.
Деве важно заняться финансовыми вопросами. Ей нужно спланировать свой бюджет.
Весов увлечёт чтение и изучение новой информации. Хорошее время для того, чтобы уладить недоразумения и улучшить взаимоотношения.
Скорпион последовательно и обходительно наладит нужные деловые связи. Его заметят и оценят ее таланты.
Стрелец с оптимизмом возьмётся за дело и успешно справится с ним. Ему благоприятно активно отдыхать и общаться.
Козерогу необходим отдых. Он сможет расслабиться и полноценно выспаться. С новыми силами он вернётся к отложенным делам.
Водолей захочет проявить благородство к близким людям и с пользой провести время в семейном кругу.
Рыбам надо себя хвалить, действовать размеренно и с достоинством принимать комплименты и похвалу.
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Анастасия Бондарева