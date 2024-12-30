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«Оставить в прошлом»: Гороскоп с 30 декабря по 5 января для всех знаков зодиака

Фото: iStock/Thanumporn Thongkongkaew

Фото: iStock/Thanumporn Thongkongkaew

Новолуние в Козероге в канун нового года состоится в ночь с 30 на 31 декабря. Благоприятно загадать желание, составить список своих целей. Попробовать сделать реальный шаг на пути к реализации задуманного. Хорошо проявить практичный и деловой подход. Благоприятно оставить в прошлом то, что мешает, не способствует счастью и успеху. Новые вершины и новые горизонты потребуют новой ответственности и новых усилий. Мудрость и выдержка помогут верно расставить приоритеты.
Астролог Анна Лебеденко в беседе с «Радио 1» дала особые рекомендация для каждого знака зодиака c 30 декабря по 5 января.

У Овна появится смелость и решительность. Его энтузиазм поможет ему преодолеть все препятствия и переделать много дел.



У Тельца будет романтичное настроение. Ему благоприятно флиртовать, быть ярким и заметным.

Близнецам нужно проявить творческий порыв и реализовать свои таланты. Их обаяние поможет им оказаться в центре внимания.

Рак будет в хорошем настроении. Его желания исполнятся и чувства окажутся взаимными.

Лев станет обаятельнее. Его красота усилится. Он будет в хорошем настроении и дружелюбен.

Деве важно заняться финансовыми вопросами. Ей нужно спланировать свой бюджет.

Весов увлечёт чтение и изучение новой информации. Хорошее время для того, чтобы уладить недоразумения и улучшить взаимоотношения.

Скорпион последовательно и обходительно наладит нужные деловые связи. Его заметят и оценят ее таланты.

Стрелец с оптимизмом возьмётся за дело и успешно справится с ним. Ему благоприятно активно отдыхать и общаться.

Козерогу необходим отдых. Он сможет расслабиться и полноценно выспаться. С новыми силами он вернётся к отложенным делам.

Водолей захочет проявить благородство к близким людям и с пользой провести время в семейном кругу.

Рыбам надо себя хвалить, действовать размеренно и с достоинством принимать комплименты и похвалу.

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#рак
В Петербурге из-за угрозы наводнения закрыли дамбу
30 декабря 2024, 10:25

Фото: iStock/nkurtzman

Затворы дамбы в Санкт-Петербурге закрыли утром в понедельник, 30 декабря, из-за угрозы наводнения. Об этом говорится в Telegram-канале дирекции Комплекса защитных сооружений.
Уточняется, что доступ воды из Финского залива в акваторию Невской губы прекращен. Сегодня в городе наблюдается теплая погода с дождем.

Ранее главный синоптик Санкт-петербурга Александр Колесов сообщал, что в этот день в городе возможен температурный рекорд. Он также напомнил, что в истории Петербурга было всего четыре наводнения.

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#наводнение
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Знаки зодиака по месяцам: даты, стихии, черты характера и совместимость
30 декабря 2024, 06:18

Фото: iStock/natala krechetova

Астрология — это древнее учение, которое связывает движение небесных тел с характером, судьбой и событиями в жизни человека. Каждый знак зодиака уникален, имеет свою стихию, планету-покровителя и особенности, влияющие на личные и романтические отношения. В этом руководстве от «Радио 1» мы рассмотрим даты знаков, их черты, удачные месяцы и совместимость.


Что такое знаки зодиака?

Знаки зодиака представляют собой 12 равных сегментов зодиакального круга — небесного пояса, по которому Солнце движется в течение года. Каждый знак имеет своё название, черты характера и связь с определённой стихией.

Откуда и когда появились знаки зодиака?

Корни астрологии уходят в древнюю Месопотамию, где шумеры первыми заметили влияние небесных тел на земную жизнь. Позже греки и римляне развили эту систему, создав зодиакальный круг, который используется до сих пор.

Фото: iStock/rawintanpin

Как узнать свой знак зодиака?

Чтобы определить свой знак, достаточно знать дату рождения. Однако для более глубокого понимания натальной карты необходимо учитывать точное время и место рождения. Знаки зодиака по месяцам с точными датами можно увидеть ниже:

  • Овен: 21 марта – 19 апреля
  • Телец: 20 апреля – 20 мая
  • Близнецы: 21 мая – 20 июня
  • Рак: 21 июня – 22 июля
  • Лев: 23 июля – 22 августа
  • Дева: 23 августа – 22 сентября
  • Весы: 23 сентября – 22 октября
  • Скорпион: 23 октября – 21 ноября
  • Стрелец: 22 ноября – 21 декабря
  • Козерог: 22 декабря – 19 января
  • Водолей: 20 января – 18 февраля
  • Рыбы: 19 февраля – 20 марта

Знаки по стихиям и их особенности

Все знаки зодиака принадлежат к четырем основополагающим стихиям. Каждая из них накладывает отпечаток на «свои» знаки, выделяя в них те или иные качества. Мы выделили самые главные.

Фото: iStock/Ganna Bozhko

Огонь: Овен, Лев, Стрелец. Представители огненной стихии активны, уверены в себе, но могут быть импульсивными.

Земля: Телец, Дева, Козерог. Эти знаки ценят безопасность и материальный комфорт.

Воздух: Близнецы, Весы, Водолей. Воздушные знаки легко заводят друзей, но могут быть непостоянными.

Вода: Рак, Скорпион, Рыбы. Водные знаки глубоко переживают события и обладают развитым воображением.

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Личностные свойства каждого знака зодиака

  • Овен: энергичный, целеустремлённый, иногда импульсивный.
  • Телец: надёжный, практичный, но упрямый.
  • Близнецы: общительные, умные, но порой нерешительные.
  • Рак: заботливые, эмоциональные, склонны к пессимизму.
  • Лев: уверенные, щедрые, но могут быть эгоистичными.
  • Дева: организованные, внимательные к деталям, но критичные.
  • Весы: дипломатичные, стремящиеся к гармонии, но нерешительные.
  • Скорпион: страстные, проницательные, иногда ревнивые.
  • Стрелец: оптимистичные, авантюрные, но нетерпеливые.
  • Козерог: амбициозные, дисциплинированные, но строгие.
  • Водолей: независимые, изобретательные, но отстранённые.
  • Рыбы: интуитивные, чувствительные, склонны к мечтательности.

Фото: iStock/frentusha

Удачные месяцы для каждого знака

У каждого знака зодиака есть определённые сезоны, которые приносят успех в разных сферах жизни — от личных отношений до карьеры.

Зима (декабрь – февраль) благоприятны для Козерогов, Водолеев и Рыб. Козероги достигают карьерных высот, Водолеи реализуют смелые идеи, а Рыбы обретают эмоциональное равновесие.
Весна (март – май) приносит успех Овнам, Тельцам и Близнецам. Овны заряжаются энергией, Тельцы фокусируются на целях, а Близнецы раскрывают свои коммуникативные способности.
Лето (июнь – август) — время для Раков, Львов и Дев. Раки укрепляют связи, Львы достигают лидерских позиций, а Девы добиваются успеха благодаря организованности.
Осень (сентябрь – ноябрь) благоприятна для Весов, Скорпионов и Стрельцов. Весы находят гармонию, Скорпионы используют интуицию, а Стрельцы вдохновляются на новые начинания.

Фото: iStock/titoOnz

Планеты-покровители

Каждый знак также имеет свою планету-покровителя. Эти планеты вместе с их аспектами и положением в натальной карте создают уникальный портрет каждого знака зодиака, влияя на их жизнь и судьбу.

  • Овен — Марс
  • Телец — Венера
  • Близнецы — Меркурий
  • Рак — Луна
  • Лев — Солнце
  • Дева — Меркурий
  • Весы — Венера
  • Скорпион — Марс и Плутон
  • Стрелец — Юпитер
  • Козерог — Сатурн
  • Водолей — Уран и Сатурн
  • Рыбы — Нептун и Юпитер

Фото: iStock/Vera_Petrunina

Совместимость знаков зодиака

Совместимость между знаками зодиака определяется углами (аспектами) их положения в зодиакальном круге, а также их стихиями. Каждый аспект создаёт уникальную динамику в отношениях, влияя на гармонию, баланс и потенциал пары.

Если знаки принадлежат одной стихии (например — Овен и Лев, оба относятся к стихии огня), их союз строится на взаимопонимании, схожести взглядов и общих целей. Такие пары легко находят общий язык. Их объединяет природная гармония, но иногда им не хватает эмоционального разнообразия. Это может вызывать скуку.

Знаки через один (например — Телец и Рыбы) создают гармоничные и спокойные отношения, где важны поддержка и дружба.

Фото: iStock/Oksana Lyskova

Оппозиция (знаки на противоположных сторонах круга, например — Весы и Овен) формирует мощное притяжение, но требует усилий для преодоления противоречий.

Соседние знаки (например — Овен и Телец) создают динамичные, но нестабильные отношения, основанные на различиях.

Каждая пара уникальна, и успех отношений зависит от готовности партнёров принимать различия и работать над гармонией. Надо помнить, что, хотя большая совместимость знаков может облегчить отношения, она никогда не будет гарантировать их успех.

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Россиянам назвали средний размер пенсии по старости в 2025 году
Депутат Чаплин: средний размер пенсии по старости в 2025 году составит 24 тыс. руб.
30 декабря 2024, 04:43

Фото: iStock/Inside Creative House

Средний размер пенсии по старости в 2025 году составит около 24 тысяч рублей, сообщил депутат Госдумы Никита Чаплин («Единая Россия»).
По его словам в беседе с РИА Новости, страховые пенсии вырастут на 7,3% с 1 января 2025 года. Это затронет как работающих, так и неработающих пенсионеров.

Ожидается, что средняя сумма пенсии составит 24 059 рублей.

В то же время юрист Илья Русяев напомнил, что в отдельных случаях размер пенсии может уменьшиться. Среди причин названы неоплаченные налоги, штрафы, алименты, долги по кредитам, а также недостаточный страховой стаж, работа без официального оформления или переезд из регионов с особыми льготами.

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#единая россия
#никита чаплин
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Узнали состояние премьер-министра Израиля после удаления простаты
AP: премьер-министру Израиля Нетаньяху успешно удалили простату
30 декабря 2024, 01:18

Фото: iStock/VILevi

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху успешно перенес операцию по удалению простаты. Об этом сообщила канцелярия главы правительства, отметив, что хирургическое вмешательство прошло без осложнений.
«В израильской больнице заявили, что операция на простате премьер-министра Биньямина Нетаньяху прошла успешно... простата была удалена», — дополняет информацию канцелярии агентство Associated Press.
После операции Нетаньяху вышел из наркоза, находится в полном сознании и хорошем состоянии. Для дальнейшего восстановления премьер-министра перевели в защищенное подземное отделение больницы, где он проведет несколько дней под наблюдением врачей.

Ранее, 28 декабря, стало известно, что операция назначена на 29 декабря после обследования в больнице «Хадасса». Медики выявили у Нетаньяху инфекцию мочевыводящих путей, вызванную доброкачественной гиперплазией предстательной железы. Лечение антибиотиками позволило стабилизировать состояние, и врачи рекомендовали хирургическое вмешательство.

На время проведения операции полномочия главы правительства временно исполнял министр юстиции Израиля Ярив Левин.

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#израиль
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Завершается восстановление детского сада №118 и школы №47 в Мариуполе
29 декабря 2024, 22:43

Школа №47 (Фото: Пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области)

Восстановление школы №47 и детского сада №118 завершается в Мариуполе, проинформировали в Министерстве ЖКХ МО.
Уточняется, что отреставрированы фасады, заменены окна и инженерные коммуникации.


Детский сад №118 (Фото: Пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области)

«Мы делаем все возможное, чтобы образовательные учреждения соответствовали современным стандартам, создавая комфортную и безопасную среду для учащихся», — рассказал министр подмосковного ЖКХ Антон Велиховский.
Мариуполь был освобожден от украинских боевиков в мае 2022 года. Основной точкой сражений стал завод «Азовсталь». Освобождение города стало частью новейшей истории Донбасса.

Перед этим в министерстве ЖКХ МО рассказали о подготовке коммунальщиков к новогодним праздникам.

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#россия
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#детские сады
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#строительство
#новости
#жкх
#подмосковье
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Стало известно, где покажут новогоднее обращение Путина
Новогоднее обращение Путина покажут в метро и наземном транспорте
29 декабря 2024, 21:38

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Новогоднее обращение главы государства Владимира Путина и мэра Москвы Сергея Собянина покажут на экранах в метро, трамваях, автобусах и электробусах. Об этом проинформировали в столичном дептрансе.
«Речь будут дублировать титры, также ее можно будет услышать в вестибюлях и на эскалаторах метро», — сказано в публикации ведомства в Telegram-канале.
Уточняется, что будет задействовано свыше 34 тысяч медиаэкранов. Обращение не будет отличаться от обычного эфира. Кроме того, люди смогут насладиться советскими новогодними фильмами до и после обращений.

«…Готовим тематический эфир, в котором расскажем интересные факты о празднике и покажем популярные фильмы», — процитировало ведомство слова заммэра по транспортным и промышленным вопросам Максима Ликсутова.
Перед этим сообщалось, где в России запустили первую работающую на бытовых отходах электростанцию. Подробности читайте в нашем материале.

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В Тучково открыли объездную дорогу
29 декабря 2024, 20:26

Фото: Сергей Хакимов

Движение по объездной дороге запустили в Тучково Рузского городского округа, проинформировали в Минтрансе МО. Как пояснил министр Алексей Гержик, дорога освободит поселок от транзитного транспорта.
«С сегодняшнего дня грузовой транспорт будет выведен на объезд, и жители Тучково встретят Новый год уже без транзита на дорогах. Основной поток грузового транспорта пойдёт после 3 января — руководство предприятий перенаправят грузовики на обход Тучкова. Соблюдение правил объезда будут контролировать сотрудники Госавтоинспекции Подмосковья совместно с представителями администрации», — сказал чиновник.
Весной дорогу благоустроят: сделают тротуары и переходы для пешеходов. Дорога разгрузит дорожную сеть населенного пункта и освободит его от самосвалов.

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#россия
#подмосковье
#дороги
#рузский городской округ
#тучково
#строительство
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Коммунальщики Подмосковья подготовились к новогодним праздникам
29 декабря 2024, 19:16

Фото: Пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области

Подмосковные коммунальные службы готовы к возможным нештатным ситуациям в новогодние праздники, проинформировали в Министерстве ЖКХ МО.
«В выходные и праздничные дни увеличивается нагрузка на коммунальные сети. Поэтому все организации, связанные с обеспечением жизнедеятельности населения, включая предприятия жилищно-коммунального хозяйства, на время новогодних каникул усилили аварийно-восстановительные бригады, организовали дежурство руководящего состава, а также заблаговременно провели дополнительную подготовку спецтехники и сотрудников к возможным нештатным ситуациям», — говорится в сообщении.
В министерстве добавили, что жители могут обращаться по интересующим их вопросам в круглосуточные диспетчерские или напрямую к своей управляющей компании.

Перед этим сообщалось, как в новогодние каникулы будут работать подмосковные региональные операторы.

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#мир
#россия
#подмосковье
#праздники
#новый год
#жкх
#новости
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Региональные операторы Подмосковья перейдут на усиленную работу в праздники
29 декабря 2024, 17:42

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Подмосковные региональные операторы, отвечающие за сбор и транспортировку мусора, будут усиленно работать в праздники, проинформировали в Министерстве по содержанию территорий и госжилнадзору МО.
В частности, грузчики и водители будут работать в две смены. Резервные машины уже подготовлены, добавили в ведомстве.
«Логистические и технические службы 7 региональных операторов Московской области, отвечающие за сбор и транспортировку отходов, в период с 29 декабря по 9 января будут работать по установленному графику с учащенными интервалами», — сказано в публикации.
Что касается территориальных офисов региональных операторов, они в период с 29 декабря по 8 января приостановят прием граждан, однако всю необходимую информацию можно будет получить на сайте министерства.

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#мир
#россия
#подмосковье
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#новости
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