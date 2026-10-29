«Оставьте себя в покое»: психолог раскрыла эффективный способ похудеть
Психолог Ромашина: переедание может быть связано с привычками из детства
Осенью россияне могут чаще набирать вес из-за сокращения светового дня, ухудшения настроения и повышенной тревожности. О том, почему стресс провоцирует переедание и как справиться с этой привычкой, рассказала психолог, нутрициолог и специалист по расстройствам пищевого поведения Ольга Ромашина.
По данным Минздрава России, в прошлом году ожирением страдали 24,6% жителей страны. По словам эксперта, недостаток солнечного света влияет на выработку серотонина, усиливая апатию и тревогу. В результате люди чаще выбирают калорийную пищу, которая дает временное ощущение комфорта.
«В условиях высокого уровня тревоги и нестабильности в жизни еда для многих снова становится сверхценностью, это правда. Это самый доступный, “легальный” и быстрый источник дофамина и безопасности», — добавила специалист, слова которой приводит «Вечерний Санкт-Петербург».
Ромашина отметила, что переедание может быть связано с хроническим стрессом, эмоциональным выгоранием и привычками, сформировавшимися в детстве. При этом строгие диеты и жесткие запреты способны лишь усилить тревогу и спровоцировать срывы.
Для поддержания здорового веса специалист советует наладить регулярное сбалансированное питание, добавить умеренную физическую активность и найти альтернативные способы справляться со стрессом — например, прогулки, дыхательные практики или общение с близкими. Если эти меры не помогают, стоит обратиться к психологу, специализирующемуся на расстройствах пищевого поведения.