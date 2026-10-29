Стало известно, сколько россияне потратят на новогоднее застолье
Почти треть россиян (32%) планируют потратить на новогоднее застолье до 20 тысяч рублей, ещё 30% рассчитывают уложиться в 10 тысяч. Многие начинают готовиться к празднику задолго до декабря. Об этом свидетельствуют результаты исследования программы лояльности «Х5 Клуб».
Как сообщает Life.ru, исходя из опроса, оливье выбрали 40% участников опроса, сельдь под шубой — 19%, бутерброды с икрой — 14%. Более половины респондентов (55%) дополнят домашние угощения одним-двумя покупными блюдами, 40% предпочитают готовить всё сами. Напитки запасают 53%, икру и деликатесы — 44%.
Около 30% опрошенных покупают праздничный декор в супермаркетах, 14% обходятся имеющимися украшениями, 46% создают новогоднюю атмосферу в середине декабря. Подарки начинают искать осенью 56% россиян, 42% закупают часть продуктов, 41% продумывают меню.
Скидки и бонусные баллы ищут 51% покупателей, 43% пользуются акциями время от времени. Треть опрошенных начинают подготовку минимум за три недели до торжества, 32% — за одну-две недели, каждый десятый оставляет хлопоты на последний день.
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