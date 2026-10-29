Стало известно, сколько россияне потратят на новогоднее застолье

29 октября 2026, 16:45

Фото: Istock/Polina Ronca

Почти треть россиян (32%) планируют потратить на новогоднее застолье до 20 тысяч рублей, ещё 30% рассчитывают уложиться в 10 тысяч. Многие начинают готовиться к празднику задолго до декабря. Об этом свидетельствуют результаты исследования программы лояльности «Х5 Клуб».