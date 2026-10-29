Перечислены наиболее распространенные причины детского храпа
Часто храп возникает у взрослых людей, но в некоторых случаях храпят и дети. Об этом сообщила оториноларинголог многопрофильной клиники «К+31» Запад Екатерина Красношеева, пишет «Лента.ру».
По ее словам, наиболее частой причиной детского храпа являются увеличенные аденоиды и миндалины. Эти лимфоидные ткани в нормальном состоянии защищают организм от инфекций, однако при их гипертрофии они сужают просвет глотки и препятствуют свободному дыханию у ребенка, пояснила Красношеева.
Врач упомянула, что храп у детей также может быть вызван аллергическим ринитом и заложенностью носа. Согласно ее мнению, сезонные аллергии, хронический аллергический насморк или обыкновенная простуда приводят к отеку слизистой оболочки и затрудняют носовое дыхание. Кроме того, Красношеева выделила такие факторы, как искривление носовой перегородки, узкая верхняя челюсть, неправильный прикус и избыточный вес у ребенка.
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