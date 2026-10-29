Перечислены наиболее распространенные причины детского храпа

29 октября 2026, 16:26

Врач Красношеева: Увеличенные аденоиды — самая частая причина храпа у детей

Фото: iStock/dragana991

Часто храп возникает у взрослых людей, но в некоторых случаях храпят и дети. Об этом сообщила оториноларинголог многопрофильной клиники «К+31» Запад Екатерина Красношеева, пишет «Лента.ру».