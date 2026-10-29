Психолог объяснила, почему после расставания трудно забыть партнера
После расставания человек может долго возвращаться мыслями к бывшему партнеру, особенно если отношения завершились без объяснений. Причина связана с работой мозга, эмоциональными привязанностями и переживанием утраты.
Как рассказала в беседе с RuNews24.ru клинический психолог, методист Лаборатории телепсихологии ИКПСР Пироговского университета Елизавета Куликова, во время влюбленности активируется дофаминовая система, связанная с удовольствием и приливом энергии. С образом партнера закрепляются ассоциации с определенными местами, запахами и другими впечатлениями. После разрыва эти связи не исчезают сразу, поэтому человеку приходится проходить болезненный период эмоционального отвыкания.
Если отношения закончились неоднозначно, психика продолжает искать объяснения произошедшему. Это связано с эффектом Зейгарник: незавершенные ситуации удерживаются в памяти лучше завершенных. При этом невзаимность чувств не свидетельствует о недостатках человека, а говорит о несовпадении двух людей.
«Невзаимная влюблённость требует проживания утраты — надежды, образа совместного будущего, фантазий. Это полноценное горевание со своими стадиями: отрицание, гнев, торг, депрессия, принятие. Подавление чувств затягивает восстановление, поэтому важно сместить внимание на другие источники смысла: работу, творчество, отношения, телесную активность. Мозгу нужна альтернативная награда. Если состояние затягивается на месяцы, сопровождается депрессивными симптомами, нарушением сна и аппетита — это показание для работы со специалистом», — отметила Куликова.
Психолог также объяснила, почему некоторым людям сложно вновь испытать романтические чувства. Среди возможных причин — хронический стресс, недостаточное время после предыдущих отношений и травматичный опыт, из-за которого человек опасается новой привязанности. Кроме того, препятствием могут стать завышенные ожидания от потенциального партнера, эндокринные нарушения, депрессия и прием некоторых препаратов, например, антидепрессантов группы СИОЗС, которые притупляют эмоциональную чувствительность.