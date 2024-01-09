«Я тебе шею сверну»: В Москве мигрант схватил за горло девочку и угрожал убийством

Фото: istock / Andranik Hakobyan
В Москве мигрант с криками напал на шестилетнюю девочку в мясном магазине. Он угрожал, что свернет ребенку шею.
Как сообщает телеграм-канал SHOT, девочка с родителями приехали за мясом на Новочеркасский бульвар. Около прилавков мимо проходящий мужчина схватил девочку за шею и сказал, что сейчас убьёт его. Отец быстро отреагировал и повалил нападавшего на пол. На помощь прибежали охранники, вместе они держали его до приезда сотрудников правоохранительных органов.
Накинувшимся оказался 43-летний гражданин Киргизии Жениш Токтосунов, приехавший в столицу примерно 2 недели назад. Он находился в неадекватном состоянии, поэтому ему вызвали скорую психиатрическую помощь, после чего госпитализировали. Проводится проверка.
У ребёнка диагностировали ушиб затылка. Сейчас с девочкой все в порядке.
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Накинувшимся оказался 43-летний гражданин Киргизии Жениш Токтосунов, приехавший в столицу примерно 2 недели назад. Он находился в неадекватном состоянии, поэтому ему вызвали скорую психиатрическую помощь, после чего госпитализировали. Проводится проверка.
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Алина Юрчак