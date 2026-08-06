Осужденный за изнасилование пациентки врач снова принимает взрослых и детей в частной клинике
Врач-оториноларинголог Константин Королев, ранее осужденный за изнасилование пациентки, снова работает в частной клинике и ведет прием взрослых и детей. Об этом сообщает связанный с силовыми структурами Telegram-канал.
Сейчас специалист принимает пациентов в медицинском центре «Медицея» в Ижевске. Журналисты позвонили в клинику, чтобы записаться на прием, и уточнили информацию о враче. Администратор рассказала, что Королев является хорошим специалистом, после чего предложила ближайшее свободное время для консультации.
Инцидент, за который врач получил наказание, произошел в 2018 году. После операции в городской больнице № 7 Ижевска пьяный медик надругался над пациенткой в ординаторской.
Суд признал Королева виновным и назначил ему 3 года и 6 месяцев лишения свободы условно. При вынесении решения были учтены признание вины, состояние здоровья, награды и положительные характеристики врача.
После появления информации о его работе в частной клинике журналисты попытались получить комментарий самого Королева. Врач отказался отвечать на вопросы. Представители медицинского центра «Медицея» также не стали комментировать ситуацию.
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