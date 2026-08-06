Осужденный за изнасилование пациентки врач снова принимает взрослых и детей в частной клинике

06 августа 2026, 14:27

Оториноларинголог Константин Королев после приговора вернулся к работе в клинике

Фото: Istock / Liubomyr Vorona

Врач-оториноларинголог Константин Королев, ранее осужденный за изнасилование пациентки, снова работает в частной клинике и ведет прием взрослых и детей. Об этом сообщает связанный с силовыми структурами Telegram-канал.