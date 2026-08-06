Гастроэнтеролог объяснила, что означает, если часто урчит живот
Урчание в животе — типичный физиологический процесс, связанный с сокращениями желудка и кишечника. Обычно это явление неопасно и не вызывает беспокойства. Однако иногда оно может быть признаком различных заболеваний. Об этом сообщила в беседе с «Газета.Ru» врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Мария Федина.
По ее словам, урчание в животе, как правило, возникает при голоде. Даже если желудок пуст, кишечник продолжает функционировать, и свободное пространство усиливает звук его перистальтики.
Урчание может появиться и после обильного приема пищи, употребления газированных напитков или продуктов, способствующих газообразованию, таких как бобовые, капуста, виноград, сладости или молочные продукты при непереносимости лактозы, пояснила Федина. Быстрые перекусы также способны быть причиной урчания.
Если урчание становится частым явлением, сопровождаемым болями в животе, вздутием, диареей, запорами, потерей веса, снижением аппетита или другими неприятными симптомами, то оно требует обращения к гастроэнтерологу.
Читайте также: