Гастроэнтеролог объяснила, что означает, если часто урчит живот

06 августа 2026, 13:28

Гастроэнтеролог Федина: ежедневное урчание живота требует обращения к врачу

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Урчание в животе — типичный физиологический процесс, связанный с сокращениями желудка и кишечника. Обычно это явление неопасно и не вызывает беспокойства. Однако иногда оно может быть признаком различных заболеваний. Об этом сообщила в беседе с «Газета.Ru» врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Мария Федина.