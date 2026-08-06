Раменские врачи спасли подростка с дырой в кишечнике

06 августа 2026, 13:29

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Подростка с прободением двенадцатиперстной кишки спасли врачи Раменской больницы. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.





Пациент попал в медучреждение с жалобой на острые боли в животе. Обследование показало, что в двенадцатиперстной кишке образовалось сквозное отверстие. Через него содержимое кишечника попадало в брюшную полость, что провоцировало перитонит и грозило летальным исходом.





«Операцию по ушиванию прободной язвы двенадцатиперстной кишки в нашей больнице впервые провели без разрезов — лапароскопически. Все хирургические манипуляции выполнялись через небольшие проколы. В ходе операции мы ушили отверстие и удалили воспалённый аппендикс», — рассказал заведующий детским хирургическим отделением Раменской больницы Владимир Хабалов.