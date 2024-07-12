Осужденный за коррупцию генерал-майор Росгвардии попросил отправить его на СВО

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Заместитель командующего Центральным округом Росгвардии генерал-майор Вадим Драгомирецкий был лишен звания по делу о коррупции и приговорен к девяти годам и шести месяцам колонии строгого режима. Он попросил перевести его в зону проведения специальной военной операций (СВО), пишет газета «Коммерсантъ».
Адвокат подсудимого Олег Туканов заявил, что приговор неправомерен, и сообщил о намерении обжаловать решение Реутовского гарнизонного военного суда.
Драгомирецкий и его подчиненный, подполковник Эльдар Гаджиев, еще до вынесения приговора подали документы на участие в спецоперации. В документах указано, что они ожидают положительного решения по этому вопросу.
О том, что Драгомирецкий является фигурантом дела, стало известно 20 марта. Его подозревают в регулярном получении откатов от компании, заключившей контракт на реконструкцию воинских частей в Московской области. В деле также фигурирует полковник, отвечавший за окружную базу, на которой хранились запасы.
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Драгомирецкий и его подчиненный, подполковник Эльдар Гаджиев, еще до вынесения приговора подали документы на участие в спецоперации. В документах указано, что они ожидают положительного решения по этому вопросу.
О том, что Драгомирецкий является фигурантом дела, стало известно 20 марта. Его подозревают в регулярном получении откатов от компании, заключившей контракт на реконструкцию воинских частей в Московской области. В деле также фигурирует полковник, отвечавший за окружную базу, на которой хранились запасы.
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Александр Климов