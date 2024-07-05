Мосгорсуд: Зиновий Парасюк заочно осужден на восемь лет колонии общего режима

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За нападение на российское консульство во Львове заочно осудили Зиновия Парасюка — отца экс-нардепа Верховной рады Владимира Парасюка. Это следует из приговора Мосгорсуда. Парасюку вменяли нападение на служебные помещения, которые пользуются международной защитой, с целью осложнить международные отношения.
«Суд признал виновным Парасюка З. А. и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок восемь лет в колонии общего режима», — сказано в приговоре.
Уточняется, что приговор вступает в силу после того, как Парасюк будет задержан или экстрадирован в Россию.
Ранее сообщалось об опровержении информации судом об удовлетворении иска Генпрокуратуры против бизнесмена Юрия Шефлера.
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Никита Кротов