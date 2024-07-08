Режиссёра Беркович* и сценариста Петрийчук* приговорили к шести годам колонии

Фото: IStock/ronstik
Театрального режиссёра Евгению Беркович* и сценариста Светлану Петрийчук* приговорили к шести годам колонии. Их признали виновными в оправдании терроризма из-за спектакля «Финист — Ясный Сокол». Об этом сообщает Телеграм-канал SHOT.
Источник добавил, что перед оглашением приговора подсудимые много улыбались, переглядывались с родственниками и что-то показывали жестами.
Осужденных приговорили к тюремным срокам за пропаганды терроризма в поставленном ими спектакле. По его сюжету, русские девушки знакомятся с исламистами группировки ИГИЛ** и переезжают жить к ним в Сирию. Текст пьесы якобы основан на приговорах судов в отношении реальных женщин.
Читайте также
Мосгорсуд: Зиновий Парасюк заочно осужден на восемь лет колонии общего режима
Участника СВО приговорили к 5 годам тюрьмы в Киргизии за наемничество
Учителя рисования приговорили к 20 годам за перевод средств ВСУ
*Внесены в перечень террористов и экстремистов
**Признана террористической организацией и запрещена в РФ
Олег Дикий