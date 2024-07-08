Режиссёра Беркович* и сценариста Петрийчук* приговорили к шести годам колонии

Сотрудница телеканала «Матч ТВ» заявила в полицию об изнасиловании. По словам девушки, на нее напала группа иностранных граждан, когда она возвращалась с работы домой. О том, что известно об инциденте и кем оказались насильники расскажет редакция «Радио 1».