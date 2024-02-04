Осуждённый экс-министр обороны ДНР Стрелков может отправиться на фронт

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Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин), отправленный в колонию за призывы к экстремистской деятельности, может отправиться добровольцем на фронт. Об этом сообщил его адвокат Александр Молохов.
Ранее, 25 января, после оглашения приговора Мосгорсудом супруга Стрелкова (Гиркина) объявила, что будет обжаловать приговор. Напомним, что решением суда экс-министра ДНР приговорили к четырём годам лишения свободы.
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