Сторонники экс-министра ДНР скандируют у здания Мосгорсуда «Свободу Стрелкову»

Фото: «Радио 1»
25 января Мосгорсуд вынес приговор экс-министру обороны ДНР Игорю Стрелкову (Гиркину). Его приговорили к четырем годам колонии общего режима по обвинению в призывах к экстремистской деятельности. У здания Мосгорсуда образовалась толпа, которая скандирует «Свободу Стрелкову». Об этом сообщила корреспондент «Радио 1» Евгения Парфентьева.
18 июля 2023 года было возбуждено дело в отношении бывшего главы Минобороны ДНР после двух публикаций в личном Телеграм-канале Стрелкова, в которых он рассуждает на тему Крыма и денежном довольствии военных. Спустя три дня Стрелкова задержали.
Стрелков признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности в интернете). После оглашения приговора и уточняющего вопроса судьи, понятен ли ему приговор, фигурант сказал: «Служу отечеству».
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