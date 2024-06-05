Осуждённый немецкий инвестор Новак добровольно явился в инспекцию

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Немецкий инвестор Ральф Новак, осуждённый на пять лет за хищение акций каршеринговой компании BelkaCar, добровольно явился в инспекцию. Ранее он исчез в день вынесения приговора.
Заседание Тушинского районного суда города Москвы по делу Новака прошло в понедельник, 3 июня, напоминает РИА Новости. На оглашение приговора бизнесмен не явился. После этого один из его адвокатов Константин Елфимов сообщил, что не может связаться со своим подзащитным.
Теперь другой адвокат главы компании Singular СIS Иван Гилев рассказал, что Новак добровольно явился в правоохранительные органы. Сейчас оформляются документы. Юрист сообщил, что перед вынесением приговора у его подзащитного случился нервный срыв. Затем он связался с адвокатами и по их рекомендации добровольно явился в инспекцию для отбывания наказания.
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Александр Бойцов