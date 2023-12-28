В Хабаровске риэлтора приговорили к пяти годам колонии за хищение денег клиентов

Фото: iStock/artisteer
В Хабаровске суд отправил риэлтора, похитившую деньги у клиентов, в колонию на пять лет. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на УМВД России по Хабаровскому краю.
«Суд признал подсудимую виновной по уголовному делу ч. 3, 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество» и назначил ей наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с отсрочкой исполнения приговора до достижения ее ребенком 14-летнего возраста», — говорится в публикации.
В 2021-2022 риэлтор заключила с рядом клиентов договоры, предусматривающие оказание услуг по покупке объектов недвижимости. При этом обязательным условиям являлось внесение покупателем аванса. Сумма предоплаты варьировалась от ста тысяч до трёх миллионов рублей. После того как агент по недвижимости получала деньги, она под различными предлогами задерживала сделку, а потом и вовсе переставала выходить на связь.
Читайте также:
МВД стало лишать гражданства мигрантов, совершивших преступления
В Уфе полиция разберётся в конфликте школьников, избивших 13-летнего подростка
Экс-прокурору Новосибирской области Фалилееву грозит до 10 лет колонии
Диана Аванесян