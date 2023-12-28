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В Хабаровске риэлтора приговорили к пяти годам колонии за хищение денег клиентов

28 декабря 2023, 06:59
Фото: iStock/artisteer

Фото: iStock/artisteer

В Хабаровске суд отправил риэлтора, похитившую деньги у клиентов, в колонию на пять лет. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на УМВД России по Хабаровскому краю.

«Суд признал подсудимую виновной по уголовному делу ч. 3, 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество» и назначил ей наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с отсрочкой исполнения приговора до достижения ее ребенком 14-летнего возраста», — говорится в публикации.

В 2021-2022 риэлтор заключила с рядом клиентов договоры, предусматривающие оказание услуг по покупке объектов недвижимости. При этом обязательным условиям являлось внесение покупателем аванса. Сумма предоплаты варьировалась от ста тысяч до трёх миллионов рублей. После того как агент по недвижимости получала деньги, она под различными предлогами задерживала сделку, а потом и вовсе переставала выходить на связь.

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#суд
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Минобороны РФ: Ночью над Крымом средства ПВО сбили два украинских беспилотника
28 декабря 2023, 06:14

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Дежурные средства противовоздушной обороны ночью 28 декабря сбили над территорией Крыма два беспилотника ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев ночью 28 декабря сообщил, что система ПВО сбила беспилотник ВСУ над морем. По информации от Спасательной службы Севастополя, никаких повреждений инфраструктуры не зафиксировано, отсутствуют и сведения о пострадавших.

Ранее экипажи кораблей Черноморского флота приняли участие в учениях, направленных на защиту военных и гражданских объектов в Севастополе от атак украинских беспилотников. В рамках учений военные выполнили комплекс действий по обнаружению и поражению БПЛА противника не только зенитным вооружением, но и стрелковым оружием, а также переносными ЗРК.

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#минобороны рф
#крым
#бпла
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Экс-прокурору Новосибирской области Фалилееву грозит до 10 лет колонии
ТАСС: Экс-прокурору Новосибирской области Фалилееву грозит до 10 лет колонии
28 декабря 2023, 06:08

Фото: iStock/Ildar Abulkhanov

Гособвинение запросило для экс-прокурора Новосибирской области и Забайкальского края Владимира Фалилеева девять лет и 10 месяцев колонии строгого режима. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере, пишет ТАСС со ссылкой на адвоката фигуранта Антонину Бартеневу.
«Прокурор попросил 9 лет 10 месяцев лишения свободы. Мы будем выступать 10 января, приведем свой анализ доказательств и выскажем мнение по тезисам прокурора. Еще штраф запросил прокурор, и просил лишить классного чина государственного советника юстиции 2-го класса», — цитирует агентство слова собеседницы.

В публикации говорится, что судебный процесс над бывшим прокурором начался в октябре. Следствие сообщило, что Владимира Фалилеева обвиняют в получении взятки в размере 11 млн рублей за покровительство в интересах новосибирского бизнесмена Олега Ярового. Отмечается, что сам подсудимый вину не признал.

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#следствие
#взятка
#суд
#прокуратура
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Женщина заподозрила мужа в измене с 15-летней племянницей и отрезала ему пенис
Daily Mail: Женщина заподозрила мужа в измене с племянницей и отрезала ему пенис
28 декабря 2023, 05:48

Фото: iStock/ipopba

В Бразилии женщина заподозрила мужа в измене с племянницей и отрезала ему пенис. Об этом пишет Daily Mail.
В полицейский участок города Атибайя 22 декабря пришла 34-летняя бразильянка с братом, которая призналась, что отрезала пенис мужу за измену с 15-летней племянницей. По словам женщины, она заманила супруга в постель, под видом сексуальных игр привязала его к кровати, а затем достала лезвие и отрезала им пенис. После этого она сфотографировала отсечённый половой орган и смыла в унитаз, чтобы у мужа не осталось возможности пришить его обратно.

В настоящее время 39-летний мужчина госпитализирован, о тяжести его состояния пока ничего не известно. Жительницу Бразилии арестовали и предъявили обвинения, в ближайшее время её ждёт суд.

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#суд
#участок
#женщины
#мужчина
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В якутском аэропорту самолёт с пассажирами промахнулся мимо ВПП
SHOT: В Якутии самолёт с 34 людьми на борту промахнулся мимо взлётной полосы
28 декабря 2023, 05:24

Фото: iStock/Alexey_Lesik

Пассажирский самолёт с 34 людьми на борту промахнулся мимо взлётно-посадочной полосы в аэропорту Зырянка в Якутии, сообщил Telegram-канал SHOT.




Лайнер Ан-24 «Полярных авиалиний» при выполнении рейса ЯП217 по маршруту Якутск – Зырянка – Среднеколымск произвёл посадку вне взлётно-посадочной полосы, прямо на лёд замёрзшей реки Колыма. На борту воздушного судна находились 30 пассажиров и 4 члена экипажа. Пострадавших нет. Обошлось без повреждений. По данному факту проводится проверка.

Ранее сообщалось, что на Камчатке борт санитарной авиации Як-40 выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы в аэропорту Оссора.

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#самолет
#якутия
#пассажиры
#происшествие
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SHOT: С поезда Москва — Симферополь сняли 10 детей и отправили в больницу
28 декабря 2023, 05:05

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

В Тамбовской области 10 детей сняли с поезда Москва — Симферополь и отправили в больницу, у них выявлены признаки ОРВИ и повышенная температура. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT cо ссылкой на Юго-Восточную железную дорогу.
Группа из 250 ребят и 45 сопровождающих ехала из Москвы в Джанкой. В какой-то момент часть из них пожаловались на плохое самочувствие. Начальник поезда сообщил об этом диспетчеру, и на областной станции Мичуринск-Уральский в вагоны поднялись медики и сотрудники Роспотребнадзора.

В итоге 10 детей сняли с поезда и отправили в местную больницу. У остальных признаков ОРВИ не обнаружили, состав отправился по назначению с медицинским сопровождением.

Ранее глава Минздрава Луганской Народной Республики Наталия Пащенко сообщила, что у 105 из 124 детей, которых сняли с поезда Тюмень — Адлер диагностировали грипп и ОРВИ.

Напомним, в ночь на 21 декабря поезд привёз группу детей, который отдыхали в сибирском лагере «Олимпийская ребячка». Уже в поезде несколько детей почувствовали себя плохо, у них поднялась температура. 125 детей и 11 сопровождавших их взрослых возвращались домой, в Луганскую Народную Республику. Одна из девочек скончалась, когда поезд проезжал Пензенскую область.

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#поезд
#дети
#орви
#температура
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В Новосибирске в жилом доме загорелась новогодняя ёлка — МЧС
МЧС: В Новосибирске в квартире загорелась новогодняя ёлка, жильцов эвакуировали
28 декабря 2023, 03:46

Фото: iStock/Anna Markina

В Новосибирске из-за пожара эвакуировали жителей многоквартирного дома. Об этом пишет ngs.ru со ссылкой на МЧС.
Уточняется, что происшествие случилось в жилом доме на улице Народная. Предварительно, на седьмом этаже в одной из квартир загорелась ёлка, огонь перекинулся на другие вещи жильцов.

Сотрудники МЧС, прибывшие на место, эвакуировали с верхних этажей многоэтажки четверых детей, включая одного ребёнка. Хозяйка квартиры, в которой вспыхнул пожар, сумела выйти самостоятельно.

Ликвидация возгорания заняла у спасателей 18 минут. Информация о пострадавших в настоящее время отсутствует.

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#происшествие
#мчс
#квартиры
#вещи
#пожар
#ёлка
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JP: Израильский солдат ранил нескольких сослуживцев из-за ночного кошмара
28 декабря 2023, 02:28

Фото: iStock/Cunaplus_M.Faba

Военнослужащий Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) ранил сразу нескольких своих сослуживцев из-за приснившегося ему ночного кошмара, сообщает газета Jerusalem Post.
По данным издания, он отдыхал вместе со своим отрядом в лагере в Ашкелоне после участия в операции в секторе Газа. Вероятно, солдат страдал посттравматическим расстройством. Когда ему приснился плохой сон, он начал стрелять в стену. Осколками ранило несколько бойцов, их количество не уточняется.

Газета информирует, что военная полиция начала расследование инцидента и намерена допросить военного, его психологическое состояние оценят профессионалы.

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#израиль
#солдаты
#стрельба
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В Ленобласти мужчину задержали за изнасилование девочки-подростка
В Тихвине 30-летнего мужчину задержали за изнасилование девочки-подростка
28 декабря 2023, 01:40

Фото: iStock/Rawf8

В городе Тихвин Ленинградской области полицейские задержали мужчину по подозрению в изнасиловании девочки-подростка. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на информированный источник.
Отмечается, что мать 17-летней пострадавшей девочки подала заявление в полицию.

«Женщина обратилась в правоохранительные органы с заявлением, в котором сообщила, что злоумышленник 25 декабря надругался над ее дочерью», — цитирует телеканал слова собеседника.

Предварительно, инцидент случился на улице Машиностроителей. Там впоследствии правоохранители и задержали 30-летнего мужчину.

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#мать
#инцидент
#заявление
#подросток
#изнасилование
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В Уфе полиция разберётся в конфликте школьников, избивших 13-летнего подростка
28 декабря 2023, 01:26

Фото: iStock/Dzurag

В Уфе полиция после заявления женщины об избиении её сына в школе разбирается в конфликте между учениками. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД по Башкирии.
Уточняется, что в отделе полиции №10 УМВД РФ по Уфе 25 декабря было зарегистрировано заявление от матери 13-летнего подростка о том, что в отношении её сына совершены противоправные действия.

«В настоящее время сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних проводят проверку, опрашивают участников конфликта и педагогический состав учебного учреждения. По предварительным данным, причиной конфликта могли послужить неприязненные отношения между сверстниками. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — проинформировали в МВД.

По информации интернет-издания «Пруфы», ученики школы, расположенной на улице Николая Дмитриева, надели пакет на голову сверстника в раздевалке, наносили ему побои и заставляли целовать грязную обувь.

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#заявление
#ученики
#рф
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