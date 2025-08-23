Осуждённый по делу банды Цапков подал иски против Росреестра
Вячеслав Цеповяз, отбывающий 20-летний срок за участие в преступной группе, известной как банда Цапков, направил сразу три иска в Арбитражный суд Краснодарского края, оспаривая действия и решения структур Росреестра. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы суда.
Все три заявления были поданы 20 августа и в настоящее время находятся на стадии рассмотрения.
Ответчиками по делам указаны региональное управление Росреестра по Краснодарскому краю, а также его межмуниципальный отдел, обслуживающий Ленинградский, Кущевский и Староминский районы.
В судебных материалах не уточняется, какие именно решения пытается оспорить Цеповяз. Однако, как предполагают источники, дело может касаться операций с принадлежащими ему ранее сельхозугодьями в Кущевском районе, которые, вероятно, были выкуплены компанией «Торговый Дом "Мельник"» из Москвы.
Читайте также: