Осуждённый по делу банды Цапков подал иски против Росреестра

Вячеслав Цеповяз обжалует действия Росреестра в суде Краснодарского края
Вячеслав Цеповяз (Фото: РИА Новости / Татьяна Кузнецова)

Вячеслав Цеповяз, отбывающий 20-летний срок за участие в преступной группе, известной как банда Цапков, направил сразу три иска в Арбитражный суд Краснодарского края, оспаривая действия и решения структур Росреестра. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы суда.



Все три заявления были поданы 20 августа и в настоящее время находятся на стадии рассмотрения.

Ответчиками по делам указаны региональное управление Росреестра по Краснодарскому краю, а также его межмуниципальный отдел, обслуживающий Ленинградский, Кущевский и Староминский районы.

В судебных материалах не уточняется, какие именно решения пытается оспорить Цеповяз. Однако, как предполагают источники, дело может касаться операций с принадлежащими ему ранее сельхозугодьями в Кущевском районе, которые, вероятно, были выкуплены компанией «Торговый Дом "Мельник"» из Москвы.

Софья Метелева

