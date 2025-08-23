Осуждённый по делу банды Цапков подал иски против Росреестра

23 августа 2025, 22:50

Вячеслав Цеповяз обжалует действия Росреестра в суде Краснодарского края

Вячеслав Цеповяз (Фото: РИА Новости / Татьяна Кузнецова)

Вячеслав Цеповяз, отбывающий 20-летний срок за участие в преступной группе, известной как банда Цапков, направил сразу три иска в Арбитражный суд Краснодарского края, оспаривая действия и решения структур Росреестра. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы суда.