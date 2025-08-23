У берегов Выборга произошёл инцидент с участием пассажирского катера

23 августа 2025, 21:33

Транспортная прокуратура проверяет инцидент с катерами под Выборгом

Фото: пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры

В Ленинградской области вечером 23 августа произошло столкновение двух катеров. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.