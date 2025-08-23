У берегов Выборга произошёл инцидент с участием пассажирского катера
В Ленинградской области вечером 23 августа произошло столкновение двух катеров. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.
Инцидент произошёл приблизительно в 17:00 по местному времени в акватории Выборгского залива. В результате столкнулись два маломерных судна. В сообщении отдельно уточняется, что на одном из катеров в момент происшествия находились пассажиры. Их точное количество и возможные последствия для здоровья людей на данный момент не уточняются.
Известно, что оба судна после столкновения были отведены к берегу. В настоящее время они находятся у причала в городе Выборге. На месте происшествия работают сотрудники Ленинград-Финляндской транспортной прокуратуры. В рамках проведения проверки прокуроры намерены дать правовую оценку действиям всех участников инцидента и соответствующих служб.
