Аэропорт Шереметьево предупредил о возможных задержках рейсов
В аэропорту Шереметьево приняты дополнительные меры безопасности
В аэропорту Шереметьево введены временные ограничения воздушного пространства. Соответствующее уведомление было опубликовано в официальном Telegram-канале аэровокзала.
Как отмечается в сообщении, работа аэропорта не приостанавливалась: воздушная гавань продолжает обслуживать рейсы как российских, так и иностранных авиакомпаний на вылет и прилёт, с учётом текущей оперативной обстановки и очерёдности.
«Пассажирам нужно быть готовым к более длительному ожиданию при обслуживании рейсов на вылет и прилёт в связи с проводимыми мероприятиями в целях обеспечения безопасности», — сказано в сообщении.Ранее сообщалось о задержке почти 40 рейсов на вылет и прилёт в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге ввиду ограничений из-за угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов.