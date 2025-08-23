Аэропорт Шереметьево предупредил о возможных задержках рейсов

23 августа 2025, 21:20

В аэропорту Шереметьево приняты дополнительные меры безопасности

Фото: Istock/Bogdan Khmelnytskyi

В аэропорту Шереметьево введены временные ограничения воздушного пространства. Соответствующее уведомление было опубликовано в официальном Telegram-канале аэровокзала.





Как отмечается в сообщении, работа аэропорта не приостанавливалась: воздушная гавань продолжает обслуживать рейсы как российских, так и иностранных авиакомпаний на вылет и прилёт, с учётом текущей оперативной обстановки и очерёдности.

«Пассажирам нужно быть готовым к более длительному ожиданию при обслуживании рейсов на вылет и прилёт в связи с проводимыми мероприятиями в целях обеспечения безопасности», — сказано в сообщении.

