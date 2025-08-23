В сырах Vitalat и «ВкусВилл» нашли бактерии кишечной палочки

23 августа 2025, 22:20

Производителя сыров «Мега-Мастер» оштрафовали за нарушение санитарных норм

Фото: Istock / tycoon751

Производственная компания «Мега-Мастер», выпускающая бри под брендами Vitalat и «ВкусВилл», оказалась в центре скандала: в продукции была выявлена кишечная палочка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Роскачество.





Ведомство провело внеплановую проверку, в результате которой были обнаружены серьёзные отклонения от санитарных требований.





«К производителю применены меры административного воздействия, включая отзыв деклараций соответствия, штрафные санкции и обязательные предписания», — уточнили в Роскачестве.