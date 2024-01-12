Убившие двоих человек братья оказались на свободе после участия в СВО

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В Челябинской области два брата, убившие двоих человек, оказались на свободе после участия в специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает сетевое издание «Мгорск.ру».
В 2021 году Олегу и Максиму Лукиных назначили по 20 лет колонии. Один их них вернулся домой в мае прошлого года, второй — в октябре. Во время общения с корреспондентами, бабушка братьев заявила, что внуки полгода находили на фронте, после чего с них были сняты судимости. Один из них уже даже успел жениться.
Подруга семьи одного из убитых не согласилась с помилованием Лукиных. Она заявила, что боится говорить об этом матери мужчины, которого братья 30 раз ударили ножом.
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