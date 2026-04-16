Осуждённого по ложному обвинению внучки пенсионера депортировали из России
Мужчину, которого осудили по ложному обвинению внучки в педофилии, депортировали из России в Казахстан через неделю после освобождения.
По данным RT, 65-летнего Виктора Трубачёва из Нижегородской области приговорили к 15 годам колонии за педофилию. Однако позже девочка призналась, что оклеветала деда, поскольку не хотела ездить в деревню на каникулы.
«Мужчина отсидел почти три года. В августе 2025 года его выпустили по состоянию здоровья. Но уже через неделю после освобождения Трубачёва депортировали в Казахстан на пять лет», — говорится в материале издания.
Жена пенсионера Татьяна Чолокян пояснила, что в тюрьме у супруга появились проблемы с сердцем и его освободили по состоянию здоровья. Однако уже через неделю его вызвали на суд по депортации.
«Он гражданин Казахстана. Пока он сидел, у него истёк вид на жительство, поэтому его решили депортировать. Дома со мной он провёл всего лишь неделю», — уточнила женщина.
Сейчас Виктор живёт в Казахстане у дочери. Увидеться с мужем Татьяна не сможет еще 12 лет, поскольку при непогашенной судимости вид на жительство в России ему не дадут.
Известно, что Трубачёв с внучкой практически не общается, однако в семье все помирились. Сейчас он готовится к операции по замене кардиостимулятора.