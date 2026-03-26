В Кузбассе заочно осудили убийцу, находящегося в международном розыске
В Таштаголе Кемеровской области суд заочно приговорил мужчину, находящегося в международном розыске, к 14 годам лишения свободы за убийства, совершенные 30 лет назад. Об этом сообщили в пресс-центре судов Кузбасса.
По данным VSE42.RU, в 1993 году мужчина находился на территории Кемеровской области. Он изнасиловал женщину, и, чтобы скрыть преступление, убил ее.
«Судом установлено, что подсудимый после совершения изнасилования с целью сокрытия преступления, действуя совместно с другим лицом, нанес потерпевшей множественные удары ножом, штыком от винтовки, а также лезвием и обухом топора в область жизненно важных органов, тем самым совершив убийство», — пишет «Сiбдепо».
В том же году преступник в Таштаголе убил мужчину на почве личной неприязни.
В суде дело рассматривалось без обвиняемого, поскольку после совершения преступлений он скрылся и сейчас находится в розыске. Его признали виновным и назначили наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.