В Белореченске осудили педофила, который больше года насиловал девочку

26 марта 2026, 14:05

Житель Кубани получил 15 лет лишения свободы за насилие над ребёнком

Фото: Istock/Pattanaphong Khuankaew

В Белореченске суд признал 48-летнего местного жителя виновным в изнасиловании и совершении иных действий сексуального характера в отношении девочки. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.