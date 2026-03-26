В Белореченске осудили педофила, который больше года насиловал девочку
В Белореченске суд признал 48-летнего местного жителя виновным в изнасиловании и совершении иных действий сексуального характера в отношении девочки. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.
Фигурант совершал преступления в отношении дочери сожительницы с января 2024 по март 2025 года. Житель Кубани применял к ребёнку насилие и угрожал ему. Следователи возбудили уголовное дело. Правоохранители задержали жителя Белореченска и заключили его под стражу.
Суд признал горожанина виновным и приговорил его к 15 годам лишения свободы. Осужденный будет отбывать срок в колонии строгого режима. После освобождения суд ограничит его свободу ещё на два года.
Ранее сообщалось о происшествии в Иркутской области, где группа школьниц зверски избила 11-летнюю девочку.
