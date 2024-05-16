Осуждённого убийцу Михаила Круга отказались отправлять на СВО

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Суд в Твери отказался отправлять на спецоперацию одного из убийц Михаила Круга, пожизненно осуждённого Александра Агеева, с перспективой помилования. Об этом пишет Mash.
Согласно сообщению, военный комиссариат Твери отклонил прошение члена ОПГ «Тверские волки» Агеева, который участвовал в налёте на дом Круга.
Агеев изъявил желание отправиться на СВО ещё в 2023 году, однако суд прошение не удовлетворил. В конце февраля 2024 года он подал повторное прошение, заявив о готовности подписать контракт в Минобороны РФ и отправиться в штурмовой отряд, однако суд вновь отказал ему, мотивируя решение тем, что Агеев осуждён пожизненно.
Напомним, легенду русского шансона убили в ночь с 30 июня на 1 июля 2002 года в его коттедже в посёлке Мамулино Тверской области. Преступление планировалось заранее. Вместе с Агеевым в нём участвовал Дмитрий Веселов. Именно он и стрелял в Михаила Круга.
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Агеев изъявил желание отправиться на СВО ещё в 2023 году, однако суд прошение не удовлетворил. В конце февраля 2024 года он подал повторное прошение, заявив о готовности подписать контракт в Минобороны РФ и отправиться в штурмовой отряд, однако суд вновь отказал ему, мотивируя решение тем, что Агеев осуждён пожизненно.
Напомним, легенду русского шансона убили в ночь с 30 июня на 1 июля 2002 года в его коттедже в посёлке Мамулино Тверской области. Преступление планировалось заранее. Вместе с Агеевым в нём участвовал Дмитрий Веселов. Именно он и стрелял в Михаила Круга.
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Элина Позднякова