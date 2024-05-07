«Вырвали калитку»: В Рязани шесть пьяных мужчин хотели вломиться в дом бойца СВО

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В Рязани шесть человек попытались вломиться в дом получившего ранение на СВО бойца. Об этом пишет Telegram-канал «Русская Община ZOV».
Сообщается, что группа пьяных мужчин хотела проникнуть в жилище участника СВО. Они оскорбляли ветерана и угрожали ему. Злоумышленники вырвали калитку во дворе его частного дома, а также погнули входную дверь. Полиция приехала на место только через два часа.
Действия мужчин были квалифицированы как мелкое хулиганство. Ветерану помогли написать заявление и установили личность одного из нападавших. Он пообещал восстановить испорченное имущество и больше не угрожать участнику СВО и его семье.
Ранее сообщалось, что в Москве похитили инвалида по слуху, который стал жертвой жестокого избиения со стороны неизвестных. Инцидент произошел после того, как 24-летнему Александру (имя изменено) пришло предложение на разговор от незнакомки через приложение около 10 дней назад. Предложение общения на разные темы, в том числе интимные, было принято молодым мужчиной, который с детства страдает от потери слуха. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова