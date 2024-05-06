Уроженец Узбекистана пошел на СВО добровольцем, чтобы бороться с фашизмом

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Получивший гражданство РФ уроженец Узбекистана с позывным «Джонни» отправился добровольцем на спецоперацию, чтобы бороться с фашизмом. Об этом сообщил нижегородский Дом народного единства.
Отмечается, что мужчина приехал в РФ из Узбекистана на заработки. Порядка десяти лет успешно занимался торговлей, перевез в Россию двух сыновей, которые сейчас учатся в университете.
Позывной военного «Джонни» связан с его настоящим именем. По словам солдата, оно с трудом дается сослуживцам.
«Джонни» отметил, что полк, в котором он состоит, является многонациональным. Он также добавил, что надеть военную форму Российской Федерации — это честь для него.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Позывной военного «Джонни» связан с его настоящим именем. По словам солдата, оно с трудом дается сослуживцам.
«Джонни» отметил, что полк, в котором он состоит, является многонациональным. Он также добавил, что надеть военную форму Российской Федерации — это честь для него.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова